Giornale di Sicilia: “Il Palermo guarda al futuro: il City Football Group accelera sul progetto globale”

Il Palermo non pensa soltanto ai playoff e alla rincorsa alla Serie A. Dietro il presente sportivo, infatti, si muove una strategia molto più ampia che punta a trasformare il club rosanero in una realtà stabile e moderna del calcio internazionale. Come spiega Lelio Cusimano sul Giornale di Sicilia, il City Football Group sta già costruendo il futuro del Palermo attraverso infrastrutture, investimenti e una visione globale del calcio.

Secondo quanto analizzato da Lelio Cusimano sul Giornale di Sicilia, il progetto più importante riguarda la riqualificazione dello stadio Barbera, tema sul quale il City Football Group dialoga ormai da mesi con l’amministrazione comunale anche in prospettiva degli Europei del 2032. L’intervento sul nuovo impianto richiederebbe un investimento vicino ai 300 milioni di euro e rappresenterebbe il cuore di un piano molto più ampio di crescita strutturale.





Lelio Cusimano, nel suo approfondimento per il Giornale di Sicilia, sottolinea come il Palermo sia ormai inserito all’interno di un sistema internazionale che comprende club distribuiti tra Europa, America, Asia e Oceania. Non una semplice multiproprietà, ma una rete organizzata secondo logiche industriali e di lungo periodo, nella quale infrastrutture come Torretta e il futuro stadio diventano asset strategici fondamentali per aumentare il valore del club.

Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Lelio Cusimano, evidenzia inoltre come il City Football Group utilizzi la propria dimensione globale anche per favorire la valorizzazione dei giovani talenti e ampliare la presenza internazionale delle squadre controllate. In questo contesto il Palermo viene considerato un nodo importante della rete, con ampi margini di crescita sia dal punto di vista sportivo che commerciale.

Anche i numeri economici confermano la solidità del progetto. Lelio Cusimano ricorda sul Giornale di Sicilia che il fatturato complessivo del gruppo supera abbondantemente il miliardo di euro, dimostrando la forza di una struttura capace di operare su più mercati attraverso sinergie sportive e finanziarie.

Il Palermo, dunque, segue una tendenza ormai sempre più diffusa nel calcio moderno: il passaggio da una gestione locale e tradizionale a un modello internazionale fondato su investimenti, know-how e organizzazione industriale. E proprio in quest’ottica si inserisce anche la tournée estiva prevista in Australia.

Come sottolinea ancora Lelio Cusimano sul Giornale di Sicilia, i rosanero prenderanno parte all’evento “Calcio italiano” in programma a Perth, dove affronteranno anche la Juventus in un’amichevole di prestigio fissata per l’11 agosto. Una vetrina internazionale che conferma la volontà del club di espandere il proprio brand oltre i confini nazionali.

Il Palermo, oggi, non è più soltanto una squadra di calcio: è un progetto globale che punta a ritagliarsi uno spazio stabile nel panorama internazionale.