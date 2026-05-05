Venezia-Palermo, stretta del GOS: “Stop ai residenti di Palermo e Padova, accesso solo con fidelity card”

Il Venezia blinda lo stadio Penzo in vista della sfida contro il Palermo. Come riportato nel comunicato ufficiale del club lagunare, sulla base delle disposizioni del GOS della Questura di Venezia, arrivano limitazioni rigide per l’acquisto dei biglietti, con particolare riferimento ai tifosi rosanero.

Nel dettaglio, secondo quanto comunicato dal Venezia, la vendita dei tagliandi è vietata in tutti i settori dello stadio ai residenti nelle province di Palermo e Padova, misura adottata per garantire ordine pubblico e sicurezza. Il Venezia, nel proprio comunicato ufficiale, sottolinea come la decisione sia frutto delle valutazioni delle autorità competenti, ribadendo la necessità di adottare provvedimenti restrittivi.





Per quanto riguarda il settore ospiti, il Venezia precisa che potranno acquistare il biglietto esclusivamente i tifosi non residenti nelle province coinvolte, a patto che siano iscritti al programma di fidelizzazione del Palermo FC attivato entro il 1° aprile 2026. Il Venezia evidenzia inoltre che la vendita sarà disponibile online e nei punti vendita Vivaticket, senza possibilità di acquisto il giorno della gara.

Il Venezia specifica che la finestra di vendita sarà limitata: apertura mercoledì 6 maggio alle ore 10:00 e chiusura fissata alle ore 19:00 di giovedì 7 maggio. Il costo del biglietto è di 28,50 euro, comprensivo del servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo stadio Penzo e ritorno, senza accesso ad altri mezzi pubblici.

Ulteriore precisazione riguarda le modalità di accesso: il Venezia ricorda che ogni biglietto dovrà essere intestato all’effettivo utilizzatore, con obbligo di esibire un documento d’identità valido al momento dell’acquisto. Il Venezia segnala anche una criticità logistica importante: il settore ospiti non è attrezzato per persone con disabilità motorie, elemento che limita ulteriormente la fruibilità dell’impianto.

Infine, il Venezia ribadisce con forza che i biglietti del settore ospiti non saranno disponibili ai botteghini il giorno della partita, invitando i tifosi a non presentarsi in città senza titolo d’accesso, per evitare disagi e problematiche legate all’ordine pubblico.