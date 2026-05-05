Venezia-Palermo, stretta del GOS: “Stop ai residenti di Palermo e Padova, accesso solo con fidelity card”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
penzo-notte

Il Venezia blinda lo stadio Penzo in vista della sfida contro il Palermo. Come riportato nel comunicato ufficiale del club lagunare, sulla base delle disposizioni del GOS della Questura di Venezia, arrivano limitazioni rigide per l’acquisto dei biglietti, con particolare riferimento ai tifosi rosanero.

Nel dettaglio, secondo quanto comunicato dal Venezia, la vendita dei tagliandi è vietata in tutti i settori dello stadio ai residenti nelle province di Palermo e Padova, misura adottata per garantire ordine pubblico e sicurezza. Il Venezia, nel proprio comunicato ufficiale, sottolinea come la decisione sia frutto delle valutazioni delle autorità competenti, ribadendo la necessità di adottare provvedimenti restrittivi.


Per quanto riguarda il settore ospiti, il Venezia precisa che potranno acquistare il biglietto esclusivamente i tifosi non residenti nelle province coinvolte, a patto che siano iscritti al programma di fidelizzazione del Palermo FC attivato entro il 1° aprile 2026. Il Venezia evidenzia inoltre che la vendita sarà disponibile online e nei punti vendita Vivaticket, senza possibilità di acquisto il giorno della gara.

Il Venezia specifica che la finestra di vendita sarà limitata: apertura mercoledì 6 maggio alle ore 10:00 e chiusura fissata alle ore 19:00 di giovedì 7 maggio. Il costo del biglietto è di 28,50 euro, comprensivo del servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo stadio Penzo e ritorno, senza accesso ad altri mezzi pubblici.

Ulteriore precisazione riguarda le modalità di accesso: il Venezia ricorda che ogni biglietto dovrà essere intestato all’effettivo utilizzatore, con obbligo di esibire un documento d’identità valido al momento dell’acquisto. Il Venezia segnala anche una criticità logistica importante: il settore ospiti non è attrezzato per persone con disabilità motorie, elemento che limita ulteriormente la fruibilità dell’impianto.

Infine, il Venezia ribadisce con forza che i biglietti del settore ospiti non saranno disponibili ai botteghini il giorno della partita, invitando i tifosi a non presentarsi in città senza titolo d’accesso, per evitare disagi e problematiche legate all’ordine pubblico.

Altre notizie

Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (80)

Palermo, seduta mattutina a Torretta: lavoro su forza e tattica in vista del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
csm_Kombat_playoff_97c429da07

Serie B, presentato il KOMBAT™ Ball Playoff 2025/2026: design speciale per la fase finale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Screenshot 2026-05-05 093315

Palermo C5, finale regionale playoff: rosanero sconfitti 5-4 dall’Agrigento Futsal

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
684646127_18529997794072613_1142752379414308624_n

Il Gazzettino: “Otto ore di fila per un biglietto: Venezia-Palermo scatena la febbre Serie A. I tifosi: «Vogliamo vincere e chiudere primi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Screenshot 2026-05-05 090306

Il Gazzettino: “Venezia-Palermo, tutto esaurito al Penzo: biglietti rivenduti online a prezzi folli”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo catanzaro 3-2 (71)

Tuttosport: “La carta playoff per ritornare Superpippo. Il Palermo adesso spera nel 3° posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo catanzaro 3-2 (142)

Giornale di Sicilia: “Da Inzaghi a Johnsen, quanti ex tra Venezia e Palermo: intrecci e ricordi del Penzo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo catanzaro 3-2 (115)

Giornale di Sicilia: “Pohja sì o Pohja no? Ultimo rebus per il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo catanzaro 3-2 (135)

Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa rivoluzionata a Venezia: turnover obbligato per evitare squalifiche”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo catanzaro 3-2 (149)

Repubblica: “Pohjanpalo, da “Doge” di Venezia a ex atteso al Penzo: storia di un amore finito”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo catanzaro 3-2 (121)

Repubblica: “Road to serie A. I play-off dei rosanero tra incroci e pericoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo catanzaro 3-2 (104)

Corriere dello Sport: “Palermo, turnover e prove playoff a Venezia. Inzaghi valuta le alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

penzo-notte

Venezia-Palermo, stretta del GOS: “Stop ai residenti di Palermo e Padova, accesso solo con fidelity card”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Screenshot 2026-05-05 174942

Bari, Paparesta attacca: «Multiproprietà anomalia da risolvere, non può essere la squadra B del Napoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (80)

Palermo, seduta mattutina a Torretta: lavoro su forza e tattica in vista del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo padova 1-0 (36) brunori

Il Secolo: “Sampdoria, prime strategie di mercato: il nodo Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
csm_Kombat_playoff_97c429da07

Serie B, presentato il KOMBAT™ Ball Playoff 2025/2026: design speciale per la fase finale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026