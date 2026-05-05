Giornale di Sicilia: “Da Inzaghi a Johnsen, quanti ex tra Venezia e Palermo: intrecci e ricordi del Penzo”

Non solo Pohjanpalo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sfida tra Venezia e Palermo è un vero e proprio incrocio di storie, con diversi protagonisti rosanero legati al passato arancioneroverde.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, oltre al bomber finlandese, saranno ben cinque gli ex in campo o in panchina: Joronen, Ceccaroni, Segre, Johnsen e lo stesso Filippo Inzaghi, che proprio a Venezia ha dato slancio alla sua carriera da allenatore.





Superpippo, come evidenzia il Giornale di Sicilia, approdò in laguna nel 2016 dopo l’esperienza al Milan, portando il Venezia dalla Lega Pro alla Serie B e sfiorando un traguardo storico con il quinto posto e la semifinale playoff persa proprio contro il Palermo.

Anche tra i pali c’è un legame forte: Joronen si è affermato a Venezia come uno dei migliori portieri della categoria, risultando decisivo nella conquista dei playoff e nella successiva promozione, prima di un’esperienza meno brillante in Serie A che ha portato all’addio e al trasferimento in rosanero.

Importante anche il passato di Ceccaroni, che – come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia – ha vestito la maglia del Venezia per 131 volte, diventando capitano nella stagione del ritorno in Serie A, prima di approdare al Palermo.

Segre, invece, ha vissuto in laguna la sua prima vera esperienza in Serie B, collezionando 31 presenze e 3 gol, mentre Johnsen ha lasciato un segno profondo con 124 presenze e 14 reti, contribuendo in maniera decisiva alla promozione del 2021.

Come ricorda il Giornale di Sicilia, proprio il norvegese ha già colpito il Palermo in passato, segnando nel 3-2 del 2023 con un pallonetto da distanza considerevole.

Una partita, dunque, carica di intrecci e significati. Perché, come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Venezia-Palermo non è solo una gara di fine stagione, ma un crocevia di storie, ricordi e percorsi che si ritrovano ancora una volta sullo stesso campo.