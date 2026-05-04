Venezia-Palermo, prevendita al via: settore ospiti fermo in attesa di Questura e GOS

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
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È ufficialmente partita la prevendita per Venezia-Palermo, gara valida per la 38ª giornata del campionato di Serie B 2025/2026, in programma venerdì 8 maggio alle ore 20:30 allo stadio “Pier Luigi Penzo”.

A partire dalle ore 15:00 di lunedì 4 maggio, i biglietti sono disponibili secondo due fasi di vendita. La prima è riservata ai possessori di Supporters Card, che potranno accedere a tariffe agevolate. La seconda fase, relativa alla vendita libera, sarà invece subordinata alle decisioni del Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive e del GOS della Questura di Venezia.


Tra le iniziative previste, spicca la promo dedicata agli studenti universitari: sarà possibile acquistare un tagliando per il settore Distinti Solesin Laterali (settore 6) al prezzo di 15,50 euro più diritti di prevendita, esclusivamente presso i punti vendita ufficiali Venezia FC di Ca’ Venezia e Store SS Apostoli.

Per quanto riguarda il settore ospiti, le modalità di vendita verranno comunicate successivamente, sempre in base alle determinazioni degli organi competenti.

I biglietti acquistati in prevendita includono anche il servizio di trasporto acqueo di andata e ritorno per Sant’Elena, attraverso linee speciali ACTV dedicate ai tifosi.

Sarà possibile acquistare i tagliandi online sul portale Vivaticket, nei punti vendita autorizzati e negli store ufficiali del Venezia FC. Nel giorno della gara, le casse dello stadio apriranno alle ore 18:30 e resteranno operative fino alla fine del primo tempo, ma con prezzi maggiorati rispetto alla prevendita.

Per l’accesso allo stadio sarà necessario esibire un documento d’identità valido: il biglietto è nominativo e dà diritto esclusivamente al posto assegnato, con obbligo di rimanere seduti per tutta la durata dell’incontro.

Infine, il club invita i tifosi a presentarsi con anticipo ai varchi, così da agevolare le operazioni di controllo e garantire un afflusso ordinato all’impianto.

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