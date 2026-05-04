Champions League, Bayern Monaco-PSG: l’italiano Di Bello al VAR

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Milan-Juventus serie A

Mg Milano 23/01/2022 - campionato di calcio serie A / Milan-Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Marco Di Bello

La semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si avvicina e sarà nuovamente un match ad altissima tensione. Dopo il pirotecnico 5-4 dell’andata al Parc des Princes, le due squadre si sfideranno mercoledì 6 maggio 2026 all’Allianz Arena di Monaco, con la qualificazione alla finale di Budapest in palio.

Tra gli elementi di spicco della partita ci sarà anche un italiano: Marco Di Bello sarà il VAR del match, coadiuvato dall’AVAR portoghese Tiago Martins. La direzione della gara sarà affidata al portoghese João Pinheiro, con gli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia, mentre il quarto uomo sarà lo norvegese Espen Eskås.


Si preannuncia un’altra sfida spettacolare, con duelli come Kane contro Dembélé, Olise contro Doué e Kvaratskhelia contro Luis Diaz. L’Allianz Arena promette scintille, con i tifosi bavaresi pronti a spingere la propria squadra fino all’ultimo minuto.

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