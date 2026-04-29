Champions League, Arsenal avanti all’intervallo: Gyökeres firma l’1-0 su rigore contro l’Atletico Madrid

Si chiude sul punteggio di 0-1 il primo tempo della semifinale d’andata di UEFA Champions League tra Atlético de Madrid e Arsenal.

Dopo una prima frazione equilibrata e ricca di intensità, con occasioni da entrambe le parti, è stata la squadra di Mikel Arteta a trovare il vantaggio nel finale. L’Atletico era partito con aggressività, sfiorando il gol prima con Julián Álvarez, fermato da David Raya, e poi con un colpo di testa dello stesso attaccante terminato di poco sopra la traversa al 29’. L’Arsenal ha risposto con le iniziative di Noni Madueke e Martin Ødegaard, ma la svolta è arrivata al 43’: intervento duro di Dávid Hancko in area e calcio di rigore assegnato ai Gunners.





Dal dischetto si è presentato Viktor Gyökeres, freddissimo nel battere Jan Oblak al 44’ con una conclusione precisa all’angolino sinistro per lo 0-1. Nel recupero, ultimo tentativo dei Colchoneros con Ademola Lookman, che di testa non riesce però a inquadrare la porta. All’intervallo sorride dunque l’Arsenal, avanti di un gol in trasferta dopo un primo tempo molto combattuto al Wanda Metropolitano.