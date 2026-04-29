Champions League, Arsenal avanti all’intervallo: Gyökeres firma l’1-0 su rigore contro l’Atletico Madrid

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
HHGHz_ragAAsMhm

Si chiude sul punteggio di 0-1 il primo tempo della semifinale d’andata di UEFA Champions League tra Atlético de Madrid e Arsenal.

Dopo una prima frazione equilibrata e ricca di intensità, con occasioni da entrambe le parti, è stata la squadra di Mikel Arteta a trovare il vantaggio nel finale. L’Atletico era partito con aggressività, sfiorando il gol prima con Julián Álvarez, fermato da David Raya, e poi con un colpo di testa dello stesso attaccante terminato di poco sopra la traversa al 29’. L’Arsenal ha risposto con le iniziative di Noni Madueke e Martin Ødegaard, ma la svolta è arrivata al 43’: intervento duro di Dávid Hancko in area e calcio di rigore assegnato ai Gunners.


Dal dischetto si è presentato Viktor Gyökeres, freddissimo nel battere Jan Oblak al 44’ con una conclusione precisa all’angolino sinistro per lo 0-1. Nel recupero, ultimo tentativo dei Colchoneros con Ademola Lookman, che di testa non riesce però a inquadrare la porta. All’intervallo sorride dunque l’Arsenal, avanti di un gol in trasferta dopo un primo tempo molto combattuto al Wanda Metropolitano.

Altre notizie

bayern

Champions League, PSG show contro il Bayern: finisce 5-4 una semifinale d’andata spettacolare

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
psg

Champions League, primo tempo spettacolare tra PSG e Bayern: 3-2 per i francesi all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Screenshot 2026-04-23 075228

Union Berlino, Eta rompe il muro: «Alleno persone, non uomini o donne»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
bologna

Conference League: Fiorentina vince ma non basta. Passano Crystal Palace, Strasburgo e Valecano. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
bologna

Europa League: disastro Bologna. Aston Villa, Nottingham e Braga raggiungono il Friburgo in Semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
fior

Conference League: pari all’intervallo tra Fiorentina e Crystal Palace. Avanti Aek e Strasburgo. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
HGDOgYBXMAAhsNX

Europa League: Bologna sotto di tre gol al Villa Park. Conducono Betis e Nottingham. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Screenshot 2026-04-15 230005

Champions League: Il Bayern Monaco elimina il Real Madrid, l’Arsenal vola in semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
672100350_1517542446403386_8481929722577859634_n

Champions League: Real Madrid avanti 3-2 sul Bayern Monaco, pari a reti bianche tra Arsenal e Sporting

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Screenshot 2026-04-14 230548

Champions League: il Barcellona batte l’Atletico ma viene eliminato, il PSG vince e vola in semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-14 214710

Champions League: Barcellona avanti 2-1 sull’Atletico Madrid, pari senza reti tra Liverpool e PSG dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
HFaJ_v5XYAAXlYN

Champions League: Barça ko in casa contro l’Atletico, Liverpool piegato a Parigi. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

HHGHz_ragAAsMhm

Champions League, Arsenal avanti all’intervallo: Gyökeres firma l’1-0 su rigore contro l’Atletico Madrid

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Gabriele Gravina presidente FIGC (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Gravina risponde alle critiche: «Non ritengo di aver fallito»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza verso il Mantova, Bianco: «Ho un legame con Frosinone, ma spero arrivino terzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
barone

Simone Barone e il “non passaggio” di Inzaghi ai Mondiali: «Mi disse che l’avrei tirata fuori»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
SerieC_pallone_2025_2026

Calcioscommesse, stangata FIGC: squalificati tre calciatori tra Serie C e D

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026