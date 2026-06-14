Tuttosport: “Cremonese, avanti con Giampaolo. Palermo, Inzaghi spinge per Marin e Moreo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
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La Cremonese ha scelto la continuità e ripartirà da Marco Giampaolo. Come riportato da Tuttosport, il club grigiorosso ha deciso di confermare il tecnico abruzzese, ancora legato alla società da un anno di contratto. Una decisione maturata rapidamente dopo il confronto con il direttore sportivo Christian Botturi, che ha individuato nell’ex allenatore di Sampdoria e Milan il profilo giusto per guidare il progetto di rilancio dopo la retrocessione dalla Serie A.

La conferma di Giampaolo chiude definitivamente la pista che avrebbe potuto riportare insieme la coppia Botturi-Possanzini, protagonista del recente ciclo vincente a Mantova. L’ex tecnico biancorosso, accostato anche a Sampdoria, Catanzaro, Cesena e Modena, resta al momento senza panchina.


Sul fronte delle ufficialità, il Modena ha annunciato Daniele Galloppa, reduce dallo scudetto Primavera con la Fiorentina, che ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Anche il Padova ha ufficializzato Antonio Calabro, mentre il Catanzaro ha blindato il direttore sportivo Ciro Polito fino al 2028. Ufficiale pure l’arrivo di Matteo Lovisa come nuovo ds del Südtirol.

Restano ancora diverse panchine da assegnare. Catanzaro e Südtirol sono alla ricerca del nuovo allenatore, con Guido Pagliuca e Giorgio Gorgone tra i nomi più caldi. Situazione in evoluzione anche a Cesena, dove la priorità resta il completamento dell’iscrizione al prossimo campionato prima di definire la scelta tecnica. A Empoli, invece, tutto resta subordinato alle questioni societarie.

Per quanto riguarda il mercato, Tuttosport evidenzia l’attivismo del Palermo. Filippo Inzaghi avrebbe infatti chiesto alla dirigenza rosanero due giocatori che conosce molto bene dai tempi del Pisa: il centrocampista Marius Marin e l’attaccante Stefano Moreo. Il direttore sportivo Carlo Osti sta valutando la fattibilità delle operazioni per regalare al nuovo tecnico due elementi ritenuti funzionali al progetto tecnico che punta al ritorno in Serie A.

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