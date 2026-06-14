Il Mattino: “L’Avellino bussa al Palermo. Vasic piace, Gomes resta un’opportunità più complessa”

Il mercato del Palermo non si sviluppa soltanto sul fronte delle entrate. Parallelamente alla ricerca dei rinforzi richiesti da Filippo Inzaghi, il direttore sportivo Carlo Osti è impegnato anche nel lavoro di alleggerimento della rosa, operazione fondamentale per liberare spazio e preparare il terreno ai nuovi innesti. In questo contesto si inseriscono le indiscrezioni riportate da Il Mattino di Avellino, che raccontano di un contatto diretto tra Osti e il direttore sportivo dell’Avellino Mario Aiello.

Secondo il quotidiano campano, il Palermo avrebbe messo sul tavolo una lista piuttosto ampia di calciatori destinati a valutare nuove opportunità nel corso dell’estate. Tra i nomi citati figurano Brunori, Nikolaou, Diakité, Gomes, Blin, Gomis, Bereszynski, Appuah, Desplanches, Lund, Corona e Vasic.





Tra questi, il profilo che stuzzica maggiormente l’interesse dell’Avellino sarebbe quello di Aljosa Vasic. Il centrocampista serbo, classe 2002, rappresenta una soluzione particolarmente gradita per caratteristiche tecniche e duttilità tattica. Nell’ultima stagione in rosanero ha collezionato 24 presenze e 3 assist, alternandosi tra il ruolo di mezzala e quello di trequartista.

Come evidenzia Il Mattino di Avellino, Vasic piace perché può occupare più posizioni in mezzo al campo, caratteristica molto apprezzata da Mario Aiello nella costruzione della nuova squadra affidata ad Alessandro Nesta. Inoltre, il centrocampista può vantare già una buona esperienza tra Serie B e Serie C grazie ai campionati disputati con Padova, Lecco e Palermo.

L’ipotesi più concreta sarebbe quella di un trasferimento in prestito, formula che consentirebbe al giocatore di trovare maggiore continuità rispetto a quella avuta nelle ultime stagioni in Sicilia. Dopo due anni vissuti prevalentemente da alternativa, Vasic potrebbe infatti scegliere una piazza dove avere un ruolo più centrale nel progetto tecnico.

Discorso differente per Claudio Gomes. Il francese resta uno dei casi più delicati dell’estate rosanero. Arrivato a Palermo con grandi aspettative e considerato per anni uno degli elementi più affidabili del centrocampo, il classe 2000 ha vissuto una stagione molto complicata.

Secondo Il Mattino di Avellino, il feeling tra Gomes e Filippo Inzaghi si sarebbe progressivamente affievolito nel corso del campionato. I numeri parlano chiaro: nelle ultime undici giornate il francese ha accumulato appena 38 minuti complessivi, finendo dietro nelle gerarchie rispetto a Segre e Ranocchia, diventati i punti fermi della mediana rosanero.

A differenza di Vasic, però, l’operazione Gomes presenta maggiori difficoltà economiche. L’ingaggio del centrocampista e la sua valutazione rendono l’affare più complesso per l’Avellino, che dovrebbe sostenere uno sforzo finanziario importante per portarlo in Irpinia.

Inoltre, sempre secondo Il Mattino di Avellino, sul francese non mancano le pretendenti. Alcuni club della Championship inglese e della Segunda División spagnola starebbero monitorando la situazione, pronti a inserirsi qualora il Palermo decidesse di aprire concretamente alla cessione.

Al momento non esistono trattative avanzate, ma il dialogo tra Palermo e Avellino conferma come il mercato in uscita dei rosanero stia entrando nel vivo. Per Osti sarà fondamentale individuare le soluzioni migliori per quei giocatori che non sembrano più centrali nel nuovo progetto tecnico di Inzaghi, così da consentire al club di concentrarsi poi sugli innesti necessari per la corsa alla Serie A.