Mantova, Brutti blinda i gioielli: «Non abbiamo bisogno di vendere»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
brutti

Le sirene di mercato attorno ai pezzi pregiati del Mantova continuano a farsi sentire. Tra i club più interessati c’è il Palermo, che nelle ultime settimane ha messo nel mirino diversi protagonisti della formazione virgiliana, in particolare Trimboli, Bragantini e Marras.

A fare chiarezza sul futuro dei tre giocatori è stato il direttore sportivo Fabio Brutti, che ha voluto spegnere le voci di possibili partenze imminenti. Il dirigente biancorosso ha infatti ribadito la solidità del club e la volontà di non privarsi facilmente dei suoi elementi migliori.


«Il Mantova non ha bisogno di vendere. In questi giorni ne ho sentite tante, ma non abbiamo ricevuto nessuna offerta concreta per i nostri giocatori», ha dichiarato Brutti, lanciando un messaggio chiaro alle società interessate.

Parole che raffreddano, almeno per il momento, le indiscrezioni provenienti dalla Sicilia. Il Palermo segue con attenzione l’evolversi della situazione di Trimboli, Bragantini e Marras, ma da viale Te non sembrano intenzionati a sedersi al tavolo delle trattative senza proposte ritenute adeguate.

Nel frattempo il ds continua a lavorare alla costruzione della squadra che sarà affidata ad Attilio Modesto. Proprio la conferma del tecnico rappresenta, secondo Brutti, il primo grande successo della nuova gestione sportiva.

«Ad oggi è la cosa più importante che ho ottenuto qui al Mantova, non era affatto scontata», ha spiegato il dirigente, sottolineando poi il forte legame professionale instaurato con l’allenatore. «Ci sentiamo anche tre volte al giorno: tra di noi c’è piena sintonia su tutto il lavoro che ci aspetta e vi posso assicurare che è carico».

Un segnale di continuità e ambizione per il Mantova, che si prepara alla nuova stagione con l’obiettivo di trattenere i propri uomini migliori e consolidare il progetto tecnico.

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