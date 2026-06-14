Sampdoria su Olzer: sfida all’Avellino

La Sampdoria accelera sul mercato e mette nel mirino Giacomo Olzer. Il trequartista di proprietà del Pescara, reduce dalla retrocessione in Serie C con il club abruzzese, è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza blucerchiata in vista della prossima stagione.

Il direttore sportivo Andrea Mancini e l’area mercato della Samp stanno valutando diverse soluzioni per rinforzare la trequarti e il nome di Olzer è tra quelli che raccolgono maggior consenso. Il classe 2001, infatti, è alla ricerca di una nuova opportunità in Serie B e vede con favore un possibile trasferimento in una piazza ambiziosa come quella genovese.





La concorrenza, però, non manca. Sul fantasista è forte anche l’interesse dell’Avellino, neopromosso in cadetteria e intenzionato a costruire una rosa competitiva. Il tecnico degli irpini Alessandro Nesta apprezza particolarmente le caratteristiche del giocatore e avrebbe dato il suo gradimento all’operazione.

Si profila dunque un vero e proprio duello di mercato tra Sampdoria e Avellino per assicurarsi le prestazioni di Olzer. Entrambi i club hanno avviato i primi contatti e stanno monitorando l’evolversi della situazione, consapevoli della volontà del calciatore di tornare quanto prima in Serie B.

Le prossime settimane potrebbero risultare decisive. La Sampdoria continua il proprio pressing, mentre l’Avellino non intende mollare la presa. Il futuro di Olzer è ancora tutto da scrivere, ma una cosa appare certa: il trequartista è destinato a essere uno dei nomi più caldi di questa prima fase del mercato estivo.