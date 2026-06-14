Padova, spunta Giorgini per la difesa

Il Padova continua a muoversi sul mercato per costruire una rosa all’altezza della Serie B. Dopo l’arrivo in panchina di Antonio Calabro, la dirigenza biancoscudata è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato e tra i profili monitorati con attenzione c’è quello di Andrea Giorgini.

Il difensore centrale, di proprietà del Südtirol, è reduce da una stagione molto positiva in prestito alla Juve Stabia, dove si è affermato come uno dei protagonisti del sorprendente cammino delle Vespe. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l’interesse di diversi club della cadetteria, tra cui proprio il Padova.

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, quello di Giorgini rappresenta uno dei nomi più caldi per la retroguardia biancoscudata. Il club veneto sta valutando la fattibilità dell’operazione, mentre il giocatore non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro.





La posizione della Juve Stabia resta da monitorare. Dopo l’ottima annata disputata a Castellammare di Stabia, conclusa soltanto in semifinale playoff contro il Monza poi promosso, il club campano sta riflettendo sulla possibilità di tentare un nuovo affondo per trattenere il difensore o comunque mantenere aperto il dialogo con il Südtirol.

Nel frattempo il Padova osserva con attenzione gli sviluppi. L’obiettivo è consegnare a Calabro una difesa solida e pronta per affrontare il ritorno in Serie B, e il profilo di Giorgini sembra rispondere perfettamente alle caratteristiche ricercate dalla società. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse biancoscudato potrà trasformarsi in una vera trattativa.