Mondiale 2026, Germania dominante: Curacao ko 3-1 al termine del primo tempo

Si chiude sul punteggio di 3-1 il primo tempo della sfida del Mondiale 2026 tra Germania e Curacao. Una prima frazione vivace, dominata per lunghi tratti dalla nazionale tedesca, ma resa interessante dalla reazione degli avversari.

La Germania sblocca il risultato già al 6′ grazie a Felix Nmecha, bravo a finalizzare al volo un assist di Florian Wirtz. I tedeschi continuano a spingere e sfiorano più volte il raddoppio, trovando però sulla propria strada un attento Eloy Room.





A sorpresa, al 21′, arriva il pareggio di Curacao. Livano Comenencia trova l’1-1 con una conclusione deviata che beffa il portiere tedesco e rimette momentaneamente in equilibrio il match.

La squadra di Julian Nagelsmann riprende subito il controllo del gioco e torna avanti al 38′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Nathaniel Brown, è Nico Schlotterbeck a svettare più in alto di tutti e a firmare il 2-1 di testa.

Nel recupero arriva poi l’episodio che indirizza ulteriormente la gara. Dopo un fallo di Riechedly Bazoer in area, l’arbitro concede il calcio di rigore alla Germania. Dal dischetto Kai Havertz non sbaglia e al 45’+5 realizza il gol del 3-1, chiudendo il primo tempo con un doppio vantaggio per i tedeschi.

Germania padrona del campo e avanti con merito all’intervallo, ma Curacao ha dimostrato di poter colpire in ripartenza. La ripresa dirà se la formazione caraibica riuscirà a riaprire la partita o se i tedeschi gestiranno senza problemi il vantaggio.