Il Cagliari guarda in B: non solo Suslov per il centrocampo, piace anche Aebischer del Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
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Il Cagliari guarda alla Serie B per rinforzare il proprio centrocampo. Con il futuro di Gianluca Gaetano ancora da definire e la possibilità di una sua partenza durante il mercato estivo, il club rossoblù sta valutando diversi profili in grado di aumentare qualità ed esperienza nella mediana di Fabio Pisacane.

Tra i nomi seguiti c’è quello di Tomas Suslov del Verona, ma nelle ultime ore è emersa anche una nuova pista che porta a Michel Aebischer. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il Cagliari avrebbe manifestato il proprio interesse al Pisa per il centrocampista svizzero, arrivato in Toscana dopo l’esperienza al Bologna.


La trattativa, tuttavia, si presenta tutt’altro che semplice. Aebischer, infatti, prima dell’inizio del Mondiale aveva ribadito la volontà di continuare la propria carriera in uno dei cinque principali campionati europei, un fattore che potrebbe influenzare le sue scelte nelle prossime settimane.

Nel frattempo il centrocampista sta sfruttando la vetrina della Coppa del Mondo. Nonostante il pareggio della Svizzera all’esordio contro il Qatar, la sua prestazione è stata tra le più apprezzate, un dettaglio che il Pisa osserva con attenzione. Il club nerazzurro spera infatti che il torneo possa valorizzare ulteriormente il giocatore e far lievitare la sua valutazione sul mercato.

Il Cagliari resta alla finestra, consapevole delle difficoltà dell’operazione ma convinto delle qualità di Aebischer. Le prossime settimane diranno se l’interesse potrà trasformarsi in una vera trattativa o se i rossoblù vireranno su altri obiettivi per il centrocampo.

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