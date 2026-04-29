Gravina risponde alle critiche: «Non ritengo di aver fallito»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Gabriele Gravina presidente FIGC (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Gabriele Gravina presidente FIGC (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Gabriele Gravina torna a difendere il proprio operato. Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, intervenuto a La7, ha respinto le accuse ricevute nelle ultime settimane, facendo riferimento anche alle dichiarazioni di Claudio Lotito.

Gravina è stato netto nel bilancio della sua gestione: «Non ritengo di aver fallito».


Il numero uno della FIGC ha poi puntato il dito contro Lotito, criticandone il ruolo nel dibattito istituzionale sul calcio italiano: «Non è normale che partecipi alla Commissione Cultura del Senato un soggetto presidente della SS Lazio che è stato per vent’anni nel Consiglio federale e che ora parla di disastro».

Parole destinate ad alimentare ulteriormente il confronto interno al calcio italiano, in un momento in cui il dibattito sulla governance federale resta particolarmente acceso.

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