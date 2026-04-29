Monza verso il Mantova, Bianco: «Ho un legame con Frosinone, ma spero arrivino terzi»

Paolo Bianco, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Mantova, soffermandosi sulla corsa promozione e sul suo passato al Frosinone. Il tecnico biancorosso ha sottolineato il percorso della sua squadra: «Abbiamo costruito una media punti che, in un campionato normale, sarebbe già bastata per la promozione. Questo però è un torneo particolare. Sappiamo qual è il nostro percorso e lotteremo fino alla fine, perché è ancora tutto nelle nostre mani».

Sulla lotta serrata in classifica, Bianco ha elogiato anche gli avversari: «È giusto che ci credano. Io mi sto godendo questo grande momento, siamo fortunati a essere protagonisti».





Parlando del Mantova, l’allenatore del Monza ha spiegato: «È una squadra profondamente diversa rispetto all’andata. Modesto ha inciso molto, ha dato una forte identità al gruppo».

Spazio poi al suo passato sulla panchina del Frosinone: «Sono arrivato con la squadra quasi spacciata, ma abbiamo fatto 20 punti nelle ultime 12 partite. Ho un legame importante con Frosinone e con tutta la piazza, ma spero arrivino terzi».

L’obiettivo del Monza resta chiaro: «Non so se per noi arriverà già un verdetto venerdì: noi vogliamo vincere a Mantova. Poi vedremo a fine gara, certo sarebbe bello festeggiare subito».

Infine, Bianco ha ribadito la fiducia nei suoi giocatori: «Nei miei ragazzi vedo grande convinzione: vogliono tornare in Serie A».