Avellino, il Sindaco Pizza: «Faremo di tutto per fare il nuovo stadio. Questa piazza merita la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Screenshot 2026-06-13 200618

Il Sindaco di Avellino, Nello Pizza, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione dello stadio degli irpini, il “Partenio, confessando la necessità della struttura di nuovi aggiornamenti.

«Ai tifosi ho rinnovato la promessa che faremo di tutto per fare il nuovo stadio ad Avellino – ha dichiarato il sindaco -. Lo faremo insieme alla società, ma quello che è certo è che questi tifosi meritano uno stadio nuovo. E anche la Serie A»


Pizza si è poi soffermata sul sogno promozione nella massima categoria: «Magari non lo diciamo per scaramanzia, ma questa piazza merita la Serie A».

E sulla questione stadio, rivela: «Ancora nessun appuntamento, sto ancora aspettando la proclamazione da sindaco, ma è una delle prime cose che faremo, perchè è una cosa che va risolta. Il Partenio è una struttura vecchia e Avellino merita di avere una struttura all’avanguardia»

 

Altre notizie

Tomasevic-Bologna-Primavera

Mantova, il ds Brutti vicino ad un triplo colpo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
sito-e1781356880510

Modena, UFFICIALE: Galloppa è il nuovo allenatore del club

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (42) vasic

Da Avellino: “Gli Irpini puntano forte su Vasic: contatti già avviati con il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
tonoli

Gazzetta dello Sport: “Modena, inizia l’era Galloppa. Tonoli piace al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi incorona il Palermo: «Con due o tre innesti può diventare devastante»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
c9f0e9683b

Corriere dello Sport: “Avellino-Juve, asse caldo di mercato. Cremonese, Botturi detta la linea. Catanzaro, stallo Polito”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
share

Hellas Verona, Zanzi sul rinnovo di Sogliano: «Stessa visione sul futuro»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Monza-1912-rnDgabLoYzIFbGr

Vicenza, la difesa è una priorità: due nomi sul taccuino di Zamuner

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Screenshot 2026-06-12 220049

Sampdoria, il ds Branco di presenta: «Voglio vincere con questa squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
corsi_fabrizio (1)

Empoli, Corsi: «Due settimane decisive per il club. Caserta? Stiamo valutando altri allenatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Sogliano-Hellas-Verona-presentazione

Hellas Verona, UFFICIALE: Sogliano resta e rinnova fino al 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
2026-06-11_Sampdoria_Annunci_Branco_0009.jpg

Sampdoria, UFFICIALE: arriva Branco come nuovo ds, Ariaudo sarà il dt

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-13 200618

Avellino, il Sindaco Pizza: «Faremo di tutto per fare il nuovo stadio. Questa piazza merita la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Tomasevic-Bologna-Primavera

Mantova, il ds Brutti vicino ad un triplo colpo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
3728349-gpbl4-IRan

Mondiali 2026, Iran sotto shock: trovato un cadere davanti all’hotel

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Paulo Dybala futuro incerto (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Ex Rosa, Dybala sul suo futuro: «Tutte le squadre sono un’opzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
sito-e1781356880510

Modena, UFFICIALE: Galloppa è il nuovo allenatore del club

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026