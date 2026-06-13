Avellino, il Sindaco Pizza: «Faremo di tutto per fare il nuovo stadio. Questa piazza merita la Serie A»

Il Sindaco di Avellino, Nello Pizza, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione dello stadio degli irpini, il “Partenio, confessando la necessità della struttura di nuovi aggiornamenti.

«Ai tifosi ho rinnovato la promessa che faremo di tutto per fare il nuovo stadio ad Avellino – ha dichiarato il sindaco -. Lo faremo insieme alla società, ma quello che è certo è che questi tifosi meritano uno stadio nuovo. E anche la Serie A»





Pizza si è poi soffermata sul sogno promozione nella massima categoria: «Magari non lo diciamo per scaramanzia, ma questa piazza merita la Serie A».

E sulla questione stadio, rivela: «Ancora nessun appuntamento, sto ancora aspettando la proclamazione da sindaco, ma è una delle prime cose che faremo, perchè è una cosa che va risolta. Il Partenio è una struttura vecchia e Avellino merita di avere una struttura all’avanguardia»