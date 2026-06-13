Due club di Serie B su Schirone del Pineto

Le prestazioni offerte da Luca Schirone nell’ultimo campionato di Serie C non sono passate inosservate. Reduce da una stagione di alto livello con il Pineto, il centrocampista ha attirato l’interesse di diverse società cadette, intenzionate a rinforzare il reparto mediano in vista del prossimo campionato.

Le sue qualità e la continuità di rendimento mostrata nell’ultima annata lo hanno infatti reso uno dei profili più seguiti sul mercato tra i giocatori della categoria. Secondo quanto riportato da tuttoc.com, le società che al momento sembrano seguire con maggiore attenzione il centrocampista sono Benevento e Arezzo.





Il club sannita, particolarmente attivo sul mercato, avrebbe inserito nella propria lista di obiettivi anche Tessiore del Guidonia Montecelio, mentre gli amaranto continuano a monitorare il profilo di Schirone in vista dei prossimi movimenti estivi