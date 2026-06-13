Due club di Serie B su Schirone del Pineto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
f2f617adfe4fdb5f8b8d4a649e516edb-67186-oooz0000

Le prestazioni offerte da Luca Schirone nell’ultimo campionato di Serie C non sono passate inosservate. Reduce da una stagione di alto livello con il Pineto, il centrocampista ha attirato l’interesse di diverse società cadette, intenzionate a rinforzare il reparto mediano in vista del prossimo campionato.

Le sue qualità e la continuità di rendimento mostrata nell’ultima annata lo hanno infatti reso uno dei profili più seguiti sul mercato tra i giocatori della categoria. Secondo quanto riportato da tuttoc.com, le società che al momento sembrano seguire con maggiore attenzione il centrocampista sono Benevento e Arezzo.


Il club sannita, particolarmente attivo sul mercato, avrebbe inserito nella propria lista di obiettivi anche Tessiore del Guidonia Montecelio, mentre gli amaranto continuano a monitorare il profilo di Schirone in vista dei prossimi movimenti estivi

Altre notizie

Screenshot 2026-06-13 205316

Ex rosa, De Rose rievoca la promozione in Serie B: “Ricordi di un gruppo straordinario”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Screenshot 2026-06-13 200618

Avellino, il Sindaco Pizza: «Faremo di tutto per fare il nuovo stadio. Questa piazza merita la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Tomasevic-Bologna-Primavera

Mantova, il ds Brutti vicino ad un triplo colpo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Paulo Dybala futuro incerto (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Ex rosa, Dybala sul suo futuro: «Tutte le squadre sono un’opzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
sito-e1781356880510

Modena, UFFICIALE: Galloppa è il nuovo allenatore del club

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (42) vasic

Da Avellino: “Gli Irpini puntano forte su Vasic: contatti già avviati con il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
tonoli

Gazzetta dello Sport: “Modena, inizia l’era Galloppa. Tonoli piace al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
inzaghi mirri gardini osti (9)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Cassandro entra nel vivo. Osti spinge anche per Marin, Moreo e Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (66) corona

Giornale di Sicilia: “Il Palermo senza under, Osti si mette a caccia”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Screenshot 2026-06-13 061349

Repubblica: “Cassandro in pole, Moreo e Marin restano obiettivi. Il Palermo segue la linea Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi incorona il Palermo: «Con due o tre innesti può diventare devastante»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
c9f0e9683b

Corriere dello Sport: “Avellino-Juve, asse caldo di mercato. Cremonese, Botturi detta la linea. Catanzaro, stallo Polito”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-13 205316

Ex rosa, De Rose rievoca la promozione in Serie B: “Ricordi di un gruppo straordinario”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
leccese

Bari, il sindaco Leccese rivela: «Più club di Serie C hanno chiesto di utilizzare il San Nicola»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
f2f617adfe4fdb5f8b8d4a649e516edb-67186-oooz0000

Due club di Serie B su Schirone del Pineto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Screenshot 2026-06-13 200618

Avellino, il Sindaco Pizza: «Faremo di tutto per fare il nuovo stadio. Questa piazza merita la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Tomasevic-Bologna-Primavera

Mantova, il ds Brutti vicino ad un triplo colpo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026