Bari, il sindaco Leccese rivela: «Più club di Serie C hanno chiesto di utilizzare il San Nicola»

Intervenuto in conferenza stampa nella giornata di oggi, il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha fatto il punto sulla situazione del “San Nicola”, stadio ambito da diversi club di Serie C.

«Bari ha ricevuto richieste da Monopoli, Savoia e in passato altre lettere di richiesta di disponibilità finalizzata all’iscrizione al campionato» ha dichiarato Leccese, rivelando come il “San Nicola” sia considerato una soluzione ambita da diversi club.





Tra le realtà che avrebbero preso in considerazione il “San Nicola” figurano quindi anche Monopoli e Savoia, entrambe interessate a individuare una sede adeguata per le gare interne della prossima stagione

Grazie alle sue caratteristiche strutturali e organizzative, il San Nicola continua infatti a essere una soluzione presa in considerazione non soltanto dal Bari, ma anche da diverse società professionistiche alla ricerca di uno stadio in grado di garantire standard elevati.