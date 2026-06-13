Ex rosa, De Rose rievoca la promozione in Serie B: “Ricordi di un gruppo straordinario”

A quattro anni di distanza dalla storica promozione in Serie B del Palermo, vincente dei playoff di Serie C della stagione 2021/22, Francesco De Rose ricorda la meravigliosa serata del “Barbera” in occasione della vittoria in finale contro il Padova.

“Ricordi di un gruppo straordinario” il messaggio lasciato tramite un storia Instagram dall’ex centrocampista rosanero, accompagnato da un video dei festeggia suoi e della squadra, per quella che fu una vera e propria impresa della formazione allenata dall’attuale ct della nazionale, Silvio Baldini.



