UFFICIALE, Mancini lascia l’Al Sadd: pronto il ritorno sulla panchina della Nazionale
Come ufficializzato dal club qatariota, Roberto Mancini non sarà più l’allenatore dell’Al Sadd. L’ex tecnico dell’Inter si prepara dunque al ritorno come commissario tecnico della nazionale italiana, in attesa dell’ok della FIGC.
L’elezioni del nuovo presidente della FIGC sono previste per il 22 giugno, con Giovanni Malagò come grande favorito per aggiudicarsi il posto. Il ritorno in azzurro di Mancini è comunque sempre più vicino a concretizzarsi.