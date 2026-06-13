Hellas Verona, nel mirino lo svizzero Bega

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
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Importanti sviluppi sul fronte del mercato in entrata per l’Hellas Verona che, dopo la recente retrocessione in Serie B, inizia a cercare rinforzi in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da trivenetogoal.it, il club gialloblù avrebbe acceso i riflettori su Leorat Bega, centrocampista dello Stade Nyonnais, individuato come possibile rinforzo per la mediana. I contatti tra le parti sarebbero già avviati e il Verona starebbe lavorando per cercare un’intesa che possa portare alla chiusura dell’operazione nelle prossime settimane.


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