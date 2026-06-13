Mantova, il ds Brutti vicino ad un triplo colpo

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In vista del prossimo campionato di Serie B, inizia a muoversi sul mercato il Mantova per rinforzare la rosa a disposizione di mister Francesco Modesto, con il ds Brutti che lavora per mettere a segno un triplo colpo.

Secondo quanto riportato da “La Voce di Mantova”, i biancorossi hanno chiuso l’affare con il Torino per portare in Lombardia Jonathan Silva. Il fantasista, classe 2004, arriverà con la formula del prestito e sarà in città nei prossimi giorni per ultimare l’operazione.


Nuovi rinforzi in arrivo anche nel reparto difensivo, dove il Mantova darà il benvenuto a Bodin Tomasevic. Il difensore centrale, classe 2006, arriverà dal Bologna in prestito con diritto di riscatto. Per il suo arrivo alla corte di Modesto manca ormai soltanto l’annuncio ufficiale.

Infine, sempre secondo quanto riportato da “La Voce di Mantova”, il ds Brutti sta cercando l’intesa con il Como per Federico Chinetti, attaccante classe 2005. Già raggiunto l’accordo con l’agente del calciatore: adesso manco soltanto quello con il club per ultimare il prestito.

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