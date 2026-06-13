Mondiali 2026, Iran sotto shock: trovato un cadavere davanti all’hotel

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
3728349-gpbl4-IRan

Si avvicina l’esordio ai Mondiale 2026 per la nazionale iraniana, che è stata protagonista di una sconcertante scoperta che con il calcio non ha nulla a che fare.

A poi giorni dal debutto nella competizione, infatti,  l’Iran è stata scossa dal ritrovamento di un cadavere in avanzata stato di decomposizione davanti l’hotel nel quale alloggia a Tijuana. Ad insospettire le forze di sicurezza è stato il forte odore, individuando la vittima sul marciapiede opposto alla struttura all’interno di un veicolo con targa statunitense.


Inoltre, il cadavere mostrava evidenti segni di violenza, L’area è stata immediatamente blindata per consentire agli agenti le dovute indagini. I calciatori iraniani hanno dovuto abbandonare momentaneamente l’albergo, obbligando lo staff a modificare il programma di allenamento.

A cause delle tenzioni politiche tra gli Stati Uniti e l’Iran, la nazionale iraniana aveva deciso di stabilire il proprio quartier generale in territorio messicano, scelta strettamente geopolitica che li obbligherà a viaggiare in aereo prima di ogni incontro.

Altre notizie

HKqhb64WAAAvQhU

Mondiale 2026, gli Stati Uniti partono forte: Paraguay travolto 4-1 all’esordio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Screenshot 2026-06-12 225602

Mondiali 2026: Canada e Bosnia si dividono la posta in palio, termina 1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Screenshot 2026-06-12 214933

Mondiali 2026: Bosnia avanti 1-0 sul Canada dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
HKlbxb8XIAArD9q

Mondiale 2026, Corea del Sud in rimonta: Repubblica Ceca battuta 2-1 al debutto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Screenshot_2026-06-11-22-53-04-022_com.twitter.android-edit

Mondiali 2026: il Messico si aggiudica la gara inaugurale, Sudafrica battuto 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Screenshot_2026-06-11-21-51-00-424_com.twitter.android-edit

Mondiali 2026, Messico avanti all’intervallo: Sudafrica sotto 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
a310e34f-ac18-4a08-9c3d-af11fbdc98c5

Meno di un giorno all’inizio del mondiale stakanovista

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
75bd675554

Corriere dello Sport: “Mondiale 2026, si parte dall’Azteca: Messico-Sudafrica apre la Coppa del Mondo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Screenshot 2026-06-09 165024

Mondiali 2026, dove vedere tutte le partite in TV: calendario completo, date e orari

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Screenshot 2026-06-07 203317

Malore Eriksen, la federazione danese: “Sta bene, è cosciente”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Screenshot 2026-06-07 202200

Danimarca, malore per Eriksen durante il match contro l’Ucraina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
Igli Tare (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Tare indagato in Albania

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-13 205316

Ex rosa, De Rose rievoca la promozione in Serie B: “Ricordi di un gruppo straordinario”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
leccese

Bari, il sindaco Leccese rivela: «Più club di Serie C hanno chiesto di utilizzare il San Nicola»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
f2f617adfe4fdb5f8b8d4a649e516edb-67186-oooz0000

Due club di Serie B su Schirone del Pineto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Screenshot 2026-06-13 200618

Avellino, il Sindaco Pizza: «Faremo di tutto per fare il nuovo stadio. Questa piazza merita la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Tomasevic-Bologna-Primavera

Mantova, il ds Brutti vicino ad un triplo colpo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026