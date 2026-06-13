Da Avellino: “Gli Irpini puntano forte su Vasic: contatti già avviati con il Palermo”

Dopo 3 stagioni con la maglia rosanero, il futuro di Aljosa Vasic rimane incerto e potrebbe essere lontano da Palermo. Secondo quanto riportato da “SportChannel214.it”, l’Avellino avrebbe messo nel mirino il centrocampista serbo per rinforzare la rosa a disposizione di Alessandro Nesta.

Il direttore sportivo degli irpini, Mario Aiello, riterrebbe infatti Vasic un elemento dalle caratteristiche ideali per rinforzare la mediana. Arrivato a Palermo dal Padova con l’etichetta di talento emergente e dopo essersi distinto nelle categorie inferiori, il classe 2002 ha vissuto finora un’esperienza fatta di alti e bassi.





Nell’ultima annata è riuscito a ritagliarsi uno spazio più importante grazie a una maggiore continuità d’impiego, ma il rendimento complessivo non ha ancora soddisfatto del tutto le aspettative generate al momento del suo approdo in Sicilia.

Sempre secondo quanto riportato da “SportChannel212.it”, Aiello ne avrebbe già parlato con il direttore sportivo rosanero, Carlo Osti. Per Vasic l’Avellino potrebbe rappresentare un occasione per tagliarsi un ruolo da protagonista come titolare nel campionato di Serie B.