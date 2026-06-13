Palermo, amichevole estiva ufficiale: il 18 luglio test contro l’Ingolstadt in Val Gardena
Prosegue la definizione del calendario estivo del Palermo in preparazione alla nuova annata sportiva. Il club siciliano ha aggiunto un ulteriore impegno al programma del ritiro in Val Gardena, che scatterà il 10 luglio e rappresenterà la prima fase del lavoro precampionato sotto la guida di Inzaghi.
Tra gli appuntamenti già fissati figura l’amichevole del 18 luglio contro l’Ingolstadt, squadra che attualmente compete nella terza divisione tedesca. Il confronto servirà ai rosanero per aumentare il ritmo partita, valutare lo stato di avanzamento della condizione fisica e affinare i meccanismi di gioco in vista degli impegni ufficiali della prossima stagione.
A ufficializzare la sfida è stato il club tedesco con un comunicato attraverso i propri canali, che aggiunge un altro incontro alle amichevoli che il Palermo sta organizzando durante il ritiro.