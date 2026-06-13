Gazzetta dello Sport: “Modena, inizia l’era Galloppa. Tonoli piace al Palermo”

Il Modena si prepara ad aprire una nuova fase della propria storia tecnica affidandosi a Daniele Galloppa. Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico della Primavera della Fiorentina, fresco vincitore dello Scudetto di categoria, è ormai pronto a diventare il nuovo allenatore dei canarini, con l’ufficialità attesa nei prossimi giorni.

Per Galloppa si tratta di un ritorno speciale. Dieci anni fa, nella stagione 2015-16, vestiva la maglia gialloblù da calciatore, in una fase delicata della propria carriera segnata dagli infortuni. Oggi torna al “Braglia” da protagonista del nuovo progetto tecnico voluto dalla famiglia Rivetti.





Secondo quanto evidenzia la Gazzetta dello Sport, la scelta di Galloppa rientra in una più ampia riorganizzazione del club modenese, che punta a costruire una squadra capace di esprimere un calcio più offensivo e propositivo rispetto al recente passato. Il modello di riferimento è quello mostrato dal tecnico romano alla guida della Fiorentina Primavera, schierata abitualmente con il 4-2-3-1 e caratterizzata da una forte propensione al dominio del gioco.

La sfida non sarà semplice. Galloppa eredita una squadra che nella scorsa stagione ha raggiunto i playoff senza particolari difficoltà, ma che non è riuscita a compiere il salto di qualità nel momento decisivo, venendo eliminata nel turno preliminare.

Sul mercato, il nuovo tecnico lavorerà in stretta collaborazione con il direttore sportivo Nereo Bonato e con il direttore generale Andrea Catellani per definire le strategie della prossima stagione.

Uno dei temi più caldi riguarda il futuro di Daniel Tonoli. Il difensore, autore di cinque reti nell’ultimo campionato, è uno dei profili maggiormente richiesti sul mercato. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il Palermo sia tra i club più interessati al centrale gialloblù, con i rosanero pronti a valutare un investimento importante per rinforzare il reparto arretrato richiesto da Filippo Inzaghi.

Oltre a Tonoli, si registra anche la crescita della valutazione del giovane olandese Nieling, altro elemento che ha attirato l’attenzione di diversi osservatori. Il Modena, tuttavia, non intende privarsi facilmente dei propri pezzi pregiati e prenderà in considerazione soltanto offerte ritenute adeguate.

In entrata, la dirigenza emiliana dovrà decidere anche il futuro di Luca Zanimacchia e Manuel De Luca, entrambi arrivati dalla Cremonese con la formula del prestito e ora al centro delle valutazioni del nuovo allenatore.

La Gazzetta dello Sport segnala inoltre un possibile colpo internazionale: è infatti atteso l’arrivo a parametro zero del francese Joris Manquant, classe 2005 proveniente dallo Stade Nyonnais, formazione della seconda divisione svizzera. Un’operazione che conferma la volontà del Modena di continuare a investire su giovani prospetti di prospettiva.

Con Galloppa in panchina e una rosa destinata a essere rinnovata, il Modena si prepara dunque a inaugurare un nuovo ciclo con l’obiettivo di consolidarsi ai vertici della Serie B.