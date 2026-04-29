Simone Barone e il “non passaggio” di Inzaghi ai Mondiali: «Mi disse che l’avrei tirata fuori»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
barone

Tra le immagini più iconiche del Mondiale vinto dall’Italia nel 2006 ce n’è una che ancora oggi fa sorridere tifosi e appassionati: la cavalcata di Simone Barone al fianco di Filippo Inzaghi durante Italia-Repubblica Ceca, ultima gara del girone degli Azzurri ai Mondiali di Coppa del Mondo FIFA 2006.

Era il minuto 87 della sfida contro la Repubblica Ceca, con l’Italia avanti 1-0. Inzaghi scattò in contropiede involandosi verso la porta avversaria, mentre Barone lo accompagnò sulla sinistra completamente smarcato. Per molti sembrava la situazione perfetta per un passaggio facile e per regalare al centrocampista il gol della consacrazione mondiale.


Ma Pippo decise diversamente: ignorò il compagno e concluse personalmente l’azione, firmando il definitivo 2-0. Da quel momento nacque quello che ancora oggi viene ricordato come il “non passaggio” più famoso della storia del calcio italiano.

Ospite del podcast Campo Franco, Barone è tornato con ironia su quell’episodio diventato ormai leggendario.

«Hai mai rinfacciato a Pippo questa cosa?», gli è stato chiesto durante l’intervista. La risposta dell’ex centrocampista è stata divertita ma sincera: «Tornando indietro, quella corsa che ho fatto… un picco di velocità che non ho mai fatto. Ho smesso di giocare perché ho dato tutto in quei 60-70 metri».

Barone ha poi ammesso che quel passaggio avrebbe reso ancora più speciale quel momento: «Sicuramente sarebbe stata la ciliegina sulla torta se Pippo mi passava quella palla. Però non è andata così».

Infine, l’ex Palermo ha rivelato anche la giustificazione che negli anni gli ha sempre dato Inzaghi per quella scelta: «Pippo mi ha sempre detto: non ti ho passato la palla perché coi piedi che avevi la tiravi fuori»

Una battuta che conferma il rapporto scherzoso tra i due ex azzurri e che aggiunge un ulteriore capitolo a uno degli episodi più memorabili del trionfo mondiale dell’Italia di Marcello Lippi.

A distanza di vent’anni, quel contropiede resta ancora impresso nella memoria collettiva: il gol di Inzaghi, la corsa disperata di Barone e quel passaggio mai arrivato che continua a far discutere — e sorridere — ancora oggi.

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