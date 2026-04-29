Simone Barone e il “non passaggio” di Inzaghi ai Mondiali: «Mi disse che l’avrei tirata fuori»

Tra le immagini più iconiche del Mondiale vinto dall’Italia nel 2006 ce n’è una che ancora oggi fa sorridere tifosi e appassionati: la cavalcata di Simone Barone al fianco di Filippo Inzaghi durante Italia-Repubblica Ceca, ultima gara del girone degli Azzurri ai Mondiali di Coppa del Mondo FIFA 2006.

Era il minuto 87 della sfida contro la Repubblica Ceca, con l’Italia avanti 1-0. Inzaghi scattò in contropiede involandosi verso la porta avversaria, mentre Barone lo accompagnò sulla sinistra completamente smarcato. Per molti sembrava la situazione perfetta per un passaggio facile e per regalare al centrocampista il gol della consacrazione mondiale.





Ma Pippo decise diversamente: ignorò il compagno e concluse personalmente l’azione, firmando il definitivo 2-0. Da quel momento nacque quello che ancora oggi viene ricordato come il “non passaggio” più famoso della storia del calcio italiano.

Ospite del podcast Campo Franco, Barone è tornato con ironia su quell’episodio diventato ormai leggendario.

«Hai mai rinfacciato a Pippo questa cosa?», gli è stato chiesto durante l’intervista. La risposta dell’ex centrocampista è stata divertita ma sincera: «Tornando indietro, quella corsa che ho fatto… un picco di velocità che non ho mai fatto. Ho smesso di giocare perché ho dato tutto in quei 60-70 metri».

Barone ha poi ammesso che quel passaggio avrebbe reso ancora più speciale quel momento: «Sicuramente sarebbe stata la ciliegina sulla torta se Pippo mi passava quella palla. Però non è andata così».

Infine, l’ex Palermo ha rivelato anche la giustificazione che negli anni gli ha sempre dato Inzaghi per quella scelta: «Pippo mi ha sempre detto: non ti ho passato la palla perché coi piedi che avevi la tiravi fuori»

Una battuta che conferma il rapporto scherzoso tra i due ex azzurri e che aggiunge un ulteriore capitolo a uno degli episodi più memorabili del trionfo mondiale dell’Italia di Marcello Lippi.

A distanza di vent’anni, quel contropiede resta ancora impresso nella memoria collettiva: il gol di Inzaghi, la corsa disperata di Barone e quel passaggio mai arrivato che continua a far discutere — e sorridere — ancora oggi.

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