Corriere dello Sport: “Palermo su Romano della Roma. Il 18 luglio test contro l’Ingolstadt”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Il Palermo continua a monitorare il mercato dei giovani e tra i profili seguiti figura anche Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 di proprietà della Roma. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero è tra le società che hanno manifestato interesse per il talento giallorosso.

Romano è reduce dall’esperienza in prestito allo Spezia, dove ha trovato spazio e continuità mettendosi in evidenza nonostante la stagione complicata della formazione ligure. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di numerosi club, rendendo particolarmente elevata la concorrenza per assicurarsi il suo cartellino.


Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la valutazione del giovane centrocampista è considerata importante e non è escluso che nelle prossime settimane possa svilupparsi una vera e propria asta tra le società interessate.

Il Palermo continua così a osservare con attenzione il mercato degli under, pur mantenendo come priorità l’inserimento di elementi esperti e già pronti per affrontare un campionato di vertice in Serie B.

Nel frattempo prende forma anche il programma del ritiro estivo di Santa Cristina Val Gardena. Come riferisce il Corriere dello Sport, il 18 luglio la squadra di Filippo Inzaghi affronterà l’Ingolstadt, formazione che milita nella terza serie tedesca.

L’amichevole rappresenterà uno dei primi test della nuova stagione e consentirà allo staff tecnico di iniziare a valutare sul campo i progressi della squadra durante la preparazione estiva.

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