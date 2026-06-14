Corriere dello Sport: “Le Douaron in bilico, il Palermo cerca più gol. Moreo resta nei radar”

Il Palermo continua a pianificare il mercato offensivo e tra le situazioni da monitorare c’è anche quella di Jérémy Le Douaron. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la permanenza dell’attaccante francese non può essere considerata una certezza assoluta, nonostante la stima di Filippo Inzaghi nei suoi confronti.

Il tecnico apprezza il lavoro svolto dall’ex Brest, la sua generosità e la capacità di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato. Tuttavia, le riflessioni della dirigenza riguardano soprattutto l’incisività sotto porta, aspetto sul quale il Palermo ritiene di poter migliorare ulteriormente per compiere il definitivo salto di qualità.





Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’obiettivo del club è aumentare il peso offensivo della squadra e ridurre la dipendenza realizzativa da Joel Pohjanpalo. Per questo motivo il direttore sportivo Carlo Osti sta monitorando diversi profili capaci di garantire maggiore efficacia negli ultimi metri.

Le Douaron ha mostrato una crescita costante nel corso della sua esperienza in rosanero, ma i numeri continuano a lasciare spazio a valutazioni. Dopo le sei reti realizzate nella sua prima stagione, il francese ha chiuso l’ultimo campionato con cinque gol e cinque assist, migliorando il proprio contributo complessivo ma senza riuscire a diventare un vero punto di riferimento realizzativo.

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo non mette in discussione le qualità del giocatore, quanto piuttosto la sua piena funzionalità rispetto alle ambizioni di una squadra che punta apertamente alla promozione in Serie A.

La situazione contrattuale rappresenta inoltre un elemento importante. Le Douaron è legato al Palermo fino al 2029 e nell’estate del 2024 il club investì circa quattro milioni di euro per acquistarlo dal Brest. Un’eventuale cessione non sarebbe semplice e difficilmente consentirebbe di generare una plusvalenza.

Nel frattempo la società continua a valutare possibili alternative. Tra i nomi seguiti figura ancora Stefano Moreo, attaccante del Pisa e pupillo di Inzaghi, che lo ha già allenato a Venezia, Brescia e Pisa. La sua duttilità e la conoscenza delle richieste del tecnico lo rendono uno dei profili più graditi per rinforzare il reparto offensivo.

Al contrario, Dennis Johnsen viene considerato una certezza per il futuro. L’esterno norvegese, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, farà parte del progetto tecnico della prossima stagione e rappresenterà uno dei punti fermi del nuovo Palermo targato Inzaghi.