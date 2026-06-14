Corriere dello Sport: “Le Douaron in bilico, il Palermo cerca più gol. Moreo resta nei radar”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
palermo empoli 3-2 (99) le douaron

Il Palermo continua a pianificare il mercato offensivo e tra le situazioni da monitorare c’è anche quella di Jérémy Le Douaron. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la permanenza dell’attaccante francese non può essere considerata una certezza assoluta, nonostante la stima di Filippo Inzaghi nei suoi confronti.

Il tecnico apprezza il lavoro svolto dall’ex Brest, la sua generosità e la capacità di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato. Tuttavia, le riflessioni della dirigenza riguardano soprattutto l’incisività sotto porta, aspetto sul quale il Palermo ritiene di poter migliorare ulteriormente per compiere il definitivo salto di qualità.


Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’obiettivo del club è aumentare il peso offensivo della squadra e ridurre la dipendenza realizzativa da Joel Pohjanpalo. Per questo motivo il direttore sportivo Carlo Osti sta monitorando diversi profili capaci di garantire maggiore efficacia negli ultimi metri.

Le Douaron ha mostrato una crescita costante nel corso della sua esperienza in rosanero, ma i numeri continuano a lasciare spazio a valutazioni. Dopo le sei reti realizzate nella sua prima stagione, il francese ha chiuso l’ultimo campionato con cinque gol e cinque assist, migliorando il proprio contributo complessivo ma senza riuscire a diventare un vero punto di riferimento realizzativo.

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo non mette in discussione le qualità del giocatore, quanto piuttosto la sua piena funzionalità rispetto alle ambizioni di una squadra che punta apertamente alla promozione in Serie A.

La situazione contrattuale rappresenta inoltre un elemento importante. Le Douaron è legato al Palermo fino al 2029 e nell’estate del 2024 il club investì circa quattro milioni di euro per acquistarlo dal Brest. Un’eventuale cessione non sarebbe semplice e difficilmente consentirebbe di generare una plusvalenza.

Nel frattempo la società continua a valutare possibili alternative. Tra i nomi seguiti figura ancora Stefano Moreo, attaccante del Pisa e pupillo di Inzaghi, che lo ha già allenato a Venezia, Brescia e Pisa. La sua duttilità e la conoscenza delle richieste del tecnico lo rendono uno dei profili più graditi per rinforzare il reparto offensivo.

Al contrario, Dennis Johnsen viene considerato una certezza per il futuro. L’esterno norvegese, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, farà parte del progetto tecnico della prossima stagione e rappresenterà uno dei punti fermi del nuovo Palermo targato Inzaghi.

Altre notizie

in-prova-il-mediano-svizzero-bega-un-deja-vu-dopo-la-favola-di-girma

Hellas Verona, nel mirino lo svizzero Bega

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
f2f617adfe4fdb5f8b8d4a649e516edb-67186-oooz0000

Due club di Serie B su Schirone del Pineto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Tomasevic-Bologna-Primavera

Mantova, il ds Brutti vicino ad un triplo colpo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Paulo Dybala futuro incerto (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Ex rosa, Dybala sul suo futuro: «Tutte le squadre sono un’opzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
sito-e1781356880510

Modena, UFFICIALE: Galloppa è il nuovo allenatore del club

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (42) vasic

Da Avellino: “Gli Irpini puntano forte su Vasic: contatti già avviati con il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
0DAD67870D2A12587B6058926E63136E

Palermo, amichevole estiva ufficiale: il 18 luglio test contro l’Ingolstadt in Val Gardena

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
tonoli

Gazzetta dello Sport: “Modena, inizia l’era Galloppa. Tonoli piace al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Palermo Avellino 2-0 (105) peda

Giornale di Sicilia: “Peda vola sul mercato, Gomes perde valore. Come cambiano le quotazioni rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
inzaghi mirri gardini osti (9)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Cassandro entra nel vivo. Osti spinge anche per Marin, Moreo e Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (66) corona

Giornale di Sicilia: “Il Palermo senza under, Osti si mette a caccia”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Screenshot 2026-06-13 061349

Repubblica: “Cassandro in pole, Moreo e Marin restano obiettivi. Il Palermo segue la linea Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026

Ultimissime

palermo empoli 3-2 (99) le douaron

Corriere dello Sport: “Le Douaron in bilico, il Palermo cerca più gol. Moreo resta nei radar”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
6a2df1f76a3a7

Mondiale 2026, Brasile frenato dal Marocco: Vinicius evita il ko. Scozia ok all’esordio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
in-prova-il-mediano-svizzero-bega-un-deja-vu-dopo-la-favola-di-girma

Hellas Verona, nel mirino lo svizzero Bega

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Roberto Mancini

UFFICIALE, Mancini lascia l’Al Sadd: pronto il ritorno sulla panchina della Nazionale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Screenshot 2026-06-13 205316

Ex rosa, De Rose rievoca la promozione in Serie B: “Ricordi di un gruppo straordinario”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026