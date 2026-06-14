Mondiale 2026, Brasile frenato dal Marocco: Vinicius evita il ko. Scozia ok all’esordio

Parte con più dubbi che certezze il Mondiale del Brasile di Carlo Ancelotti. La Seleção non va oltre l’1-1 contro un ottimo Marocco nella gara inaugurale del Gruppo C, salvata soltanto da una giocata di Vinicius Jr. dopo una prestazione complessivamente sottotono.

A Foxborough, nel Massachusetts, i verdeoro soffrono per lunghi tratti l’organizzazione e l’intensità della formazione nordafricana, capace di dominare la prima parte di gara grazie a una mediana dinamica e tecnica. Il vantaggio marocchino arriva dopo una brillante azione orchestrata da Brahim Diaz, che libera Saibari davanti ad Alisson: l’attaccante non sbaglia e firma l’1-0.





Il Brasile fatica a costruire gioco, con Casemiro apparso lontano dai suoi standard, Paquetá in difficoltà e un reparto offensivo incapace di incidere. A togliere le castagne dal fuoco ad Ancelotti è ancora una volta Vinicius Jr., che alla mezz’ora trova il pareggio con una delle sue classiche accelerazioni dalla sinistra concluse con un potente destro che non lascia scampo al portiere marocchino.

Nella ripresa il commissario tecnico azzurro prova a cambiare volto alla squadra con diversi innesti e un assetto più offensivo, ma il Brasile continua a mostrare limiti evidenti sul piano dell’equilibrio e della fluidità di manovra. Anzi, le occasioni migliori capitano ancora al Marocco, fermato soltanto da un super Alisson nel finale.

Tra i protagonisti della squadra africana spicca il giovane Bouaddi, autentico padrone del centrocampo nonostante i suoi appena diciotto anni. Ottime anche le prestazioni di El Aynaoui e Ounahi, che hanno spesso messo in difficoltà la mediana brasiliana.

Il pareggio consente comunque alla Seleção di evitare una partenza complicata, ma lascia aperti molti interrogativi in vista del prossimo impegno contro Haiti. Per Ancelotti sarà inevitabile riflettere su alcune modifiche sia negli uomini sia nell’assetto tattico.

Nell’altra partita del girone, invece, sorride la Scozia. Gli scozzesi hanno superato Haiti per 1-0 al Gillette Stadium di Foxborough grazie alla rete realizzata da John McGinn al 28′ del primo tempo.

Dopo la prima giornata del Gruppo C, Scozia guida la classifica con tre punti, mentre Brasile e Marocco inseguono a quota uno. Haiti resta ferma a zero.