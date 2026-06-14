Corriere dello Sport: “Avellino su Vasic e Gomes, il Catanzaro blinda Polito fino al 2028”

Continuano i movimenti in Serie B tra panchine, dirigenti e mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, diverse società hanno iniziato a definire gli assetti tecnici in vista della prossima stagione.

Il Modena ha ufficializzato l’arrivo di Daniele Galloppa. L’ex tecnico della Primavera della Fiorentina ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione al raggiungimento di determinati obiettivi. Per Galloppa si tratta di un ritorno in gialloblù dieci anni dopo l’esperienza da calciatore.





Anche il Padova ha sciolto le riserve annunciando Antonio Calabro come nuovo allenatore. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2028 e guiderà il progetto ambizioso del club biancoscudato.

Importante novità anche in casa Cremonese, dove la società ha deciso di confermare Marco Giampaolo sulla panchina grigiorossa nonostante la retrocessione. Una scelta nel segno della continuità per tentare l’immediato ritorno in Serie A.

A Catanzaro, invece, il presidente Floriano Noto ha deciso di proseguire il percorso con il direttore sportivo Ciro Polito. Il dirigente ha rinnovato fino al 30 giugno 2028 dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime stagioni.

Sul mercato, uno dei club più attivi resta l’Avellino. Secondo il Corriere dello Sport, i biancoverdi hanno avviato contatti con il Palermo per due profili della rosa rosanero: il trequartista Aljosa Vasic e il centrocampista Claudio Gomes. Vasic, nell’ultimo campionato, ha collezionato 24 presenze e 3 assist.

Novità anche al Südtirol, dove è imminente l’arrivo di Matteo Lovisa come nuovo direttore sportivo dopo l’esperienza alla Juve Stabia. Sul fronte panchina, Fabrizio Castori è destinato a salutare, con Giorgio Gorgone pronto a raccoglierne l’eredità.

In casa Vicenza si avvicina invece Tommaso Corazza, difensore di proprietà del Bologna reduce dalle esperienze con Pescara e Cesena. I biancorossi seguono anche Marco Ruggero, centrale che nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Juve Stabia e Spezia.

Ascoli, priorità al riscatto di Rizzo Pinna

Tra le neopromosse, l’Ascoli lavora per consolidare la rosa che ha conquistato il ritorno in Serie B. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Matteo Patti considera prioritario il riscatto di Andrea Rizzo Pinna dal Cosenza.

Il fantasista classe 1999 è stato uno dei protagonisti della promozione, chiudendo la stagione con otto gol e sette assist e risultando decisivo anche nelle finali playoff contro il Brescia. Francesco Tomei lo considera un elemento fondamentale del proprio sistema di gioco e spera di poterlo trattenere.

L’Ascoli dispone di un’opzione di riscatto, ma la cifra pattuita la scorsa estate viene ritenuta elevata e il club marchigiano proverà a rinegoziare le condizioni con il Cosenza. La situazione dovrà essere definita entro la prossima settimana, quando scadranno ufficialmente i termini per esercitare le opzioni di acquisto.

Dal canto suo, Rizzo Pinna non ha mai nascosto la volontà di restare in bianconero dopo il legame costruito con ambiente e tifoseria durante la stagione culminata con la promozione.