Corriere dello Sport: “Mancini lascia l’Al-Sadd ed è pronto a tornare in azzurro. Genoa, Baldanzi resta”

Roberto Mancini è pronto a tornare sulla panchina della Nazionale italiana. Come riporta il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Eleonora Trotta, il tecnico marchigiano ha salutato ufficialmente l’Al-Sadd e si prepara a iniziare una nuova avventura alla guida degli Azzurri.

L’ex commissario tecnico campione d’Europa nel 2021 ha affidato ai social il suo messaggio d’addio al club qatariota: «Grazie ai tifosi dell’Al-Sadd, ai dirigenti, ai giocatori e a tutto l’ambiente. Sarete sempre nel mio cuore». Un congedo che apre definitivamente la strada al suo ritorno sulla panchina dell’Italia.





Lecce, Di Francesco verso la conferma

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, sono giorni decisivi anche in casa Lecce. Dopo la salvezza conquistata nell’ultima stagione, Eusebio Di Francesco avrebbe aperto alla permanenza in giallorosso.

Nelle prossime ore è previsto un incontro tra il presidente Saverio Sticchi Damiani, il direttore sportivo Stefano Trinchera e lo stesso allenatore per definire programmi e prospettive future. Sul tavolo potrebbe esserci anche il prolungamento del contratto.

Sul fronte mercato, al Lecce è stato proposto il talento montenegrino Vasilije Adzic, seguito anche da Cagliari, Sassuolo e Frosinone.

Cagliari vicino a Berenbruch

Il Corriere dello Sport conferma che il Cagliari resta in vantaggio per Thomas Berenbruch. I rossoblù hanno già trovato un’intesa di massima con l’Inter sulla formula dell’operazione, basata su prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Restano da definire soltanto gli ultimi dettagli economici.

Genoa, Baldanzi resta. El Shaarawy resta un obiettivo

Capitolo Genoa. Dopo l’accordo raggiunto con la Roma, è arrivato anche lo scambio dei documenti che certifica la permanenza di Tommaso Baldanzi in rossoblù. Ai giallorossi andranno 9,5 milioni di euro, cifra leggermente inferiore rispetto agli accordi iniziali.

Il club ligure continua inoltre a monitorare Stephan El Shaarawy. Sul Faraone si registra anche un tentativo del Venezia, ma il rapporto con Daniele De Rossi potrebbe rappresentare un fattore determinante per il Genoa.

Jashari, Atalanta in pressing. Liberali tra Como e Sassuolo

L’Atalanta continua a seguire con attenzione Ardon Jashari, ma la situazione societaria e tecnica del Milan sta rallentando l’avvio di una trattativa concreta.

Resta invece molto caldo il nome di Mattia Liberali. Il fantasista classe 2007 è conteso soprattutto da Como e Sassuolo, che al momento appaiono le società più avanti nella corsa al talento del Catanzaro. Sul giocatore, che può liberarsi attraverso una clausola rescissoria da 6 milioni di euro, restano vigili anche Cagliari e Bologna.