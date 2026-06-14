Giornale di Sicilia: “Palermo, servono più gol oltre Pohjanpalo. Moreo, Dany Mota e Rui Modesto nel mirino”

Una delle lezioni lasciate dall’ultima stagione è chiara: avere un bomber da oltre venti reti non basta se il resto del reparto offensivo non riesce a garantire un adeguato contributo realizzativo. Per questo motivo il Palermo è al lavoro per aumentare il peso offensivo della squadra che Filippo Inzaghi guiderà nel prossimo campionato.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il passaggio dal 3-4-2-1 al 4-3-3 rappresenta il primo tassello della rivoluzione tattica rosanero. Il secondo riguarda invece la scelta degli interpreti che dovranno affiancare Joel Pohjanpalo e contribuire ad aumentare il numero complessivo di gol della squadra.





Tra i profili seguiti resta d’attualità il nome di Stefano Moreo. L’attaccante del Pisa è uno dei giocatori maggiormente apprezzati da Inzaghi, che lo ha già allenato a Venezia, Brescia e Pisa. Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il classe 1993 rappresenta una pista concreta anche perché il suo rapporto con il tecnico è certificato dai numeri: ben 30 delle 88 reti realizzate in carriera sono arrivate sotto la guida dell’allenatore piacentino.

Un altro nome da monitorare è quello di Dany Mota, già seguito dal Palermo durante il mercato invernale. L’attaccante portoghese è destinato a lasciare il Monza e rappresenta un profilo che negli ultimi anni ha garantito continuità sotto porta, con 37 reti complessive realizzate in maglia brianzola dal 2020 in poi.

In cima alla lista dei desideri continua però a esserci Rui Modesto. Il Palermo sta lavorando per riportare in Sicilia l’esterno angolano e il nuovo sistema di gioco potrebbe esaltare ulteriormente le sue caratteristiche. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, prima dell’approdo in Italia il giocatore aveva mostrato ottime qualità realizzative, totalizzando 19 gol tra Finlandia e Svezia nel triennio compreso tra il 2021 e il 2024.

Parallelamente il club si aspetta una crescita anche da chi è già presente in organico. Uno degli osservati speciali sarà Dennis Johnsen, che nella seconda parte della scorsa stagione non è riuscito a replicare i numeri mostrati in precedenza con la Cremonese. Il nuovo ruolo da ala sinistra nel tridente potrebbe però consentirgli di esprimere al meglio le proprie qualità offensive.

Attenzione anche a Jérémy Le Douaron, la cui permanenza resta da valutare. Il francese ha totalizzato undici reti nelle sue prime due stagioni in rosanero, ma il Palermo si aspetta maggiore continuità sotto porta. Inzaghi proverà a individuare durante il ritiro le soluzioni tattiche più adatte per valorizzarne le caratteristiche.

Infine, un contributo supplementare potrebbe arrivare anche da Antonio Palumbo. Il centrocampista offensivo ha chiuso la sua prima stagione in rosanero con tre gol e dieci assist, ma nelle due annate precedenti a Modena aveva dimostrato di possedere numeri realizzativi ancora più importanti. Nel nuovo sistema tattico sarà chiamato ad alternarsi tra il ruolo di mezzala e quello di trequartista, aumentando il proprio peso nella fase offensiva.

L’obiettivo del Palermo è chiaro: affiancare a Pohjanpalo altri giocatori capaci di incidere con continuità sotto porta e rendere l’attacco meno dipendente dai gol del centravanti finlandese.