Giornale di Sicilia: “Palermo, spunta Romano della Roma. Vasic può partire”

Il Palermo continua a monitorare il mercato su più fronti in vista dell’apertura ufficiale della sessione estiva. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra i profili finiti sotto osservazione della dirigenza rosanero c’è anche Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 rientrato alla Roma dopo l’esperienza in prestito allo Spezia.

Il giovane talento giallorosso è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano e ha attirato l’attenzione di diversi club. Oltre al Palermo, infatti, anche Torino e Bologna avrebbero manifestato interesse per il centrocampista.





Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la Roma starebbe valutando la posizione del giocatore anche in funzione delle esigenze legate al Fair Play Finanziario. Il club capitolino dovrà infatti completare alcune operazioni in uscita entro il 30 giugno e Romano potrebbe rappresentare una delle pedine utili per generare una plusvalenza. La valutazione del calciatore si aggirerebbe tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

Parallelamente il direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare sugli obiettivi ritenuti prioritari per la costruzione della nuova rosa di Filippo Inzaghi. In difesa resta sempre attuale il nome di Tommaso Cassandro, mentre per il centrocampo continuano a essere monitorate le piste che portano a Marius Marin, in scadenza con il Pisa, e a Simone Trimboli del Mantova.

Sul fronte delle uscite, invece, potrebbe essere arrivato il momento dell’addio per Aljosa Vasic. Il centrocampista serbo è seguito con attenzione dall’Avellino, società che potrebbe offrirgli maggiore continuità rispetto a quella trovata nelle ultime stagioni in maglia rosanero.

La situazione resta in evoluzione, ma il Palermo continua a muoversi tra profili di prospettiva e giocatori già pronti per affrontare una stagione che avrà come obiettivo dichiarato la promozione in Serie A.