Giornale di Sicilia: “Palermo, spunta Romano della Roma. Vasic può partire”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
palermo pescara 5-0 (157) vasic pierozzi

Il Palermo continua a monitorare il mercato su più fronti in vista dell’apertura ufficiale della sessione estiva. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra i profili finiti sotto osservazione della dirigenza rosanero c’è anche Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 rientrato alla Roma dopo l’esperienza in prestito allo Spezia.

Il giovane talento giallorosso è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano e ha attirato l’attenzione di diversi club. Oltre al Palermo, infatti, anche Torino e Bologna avrebbero manifestato interesse per il centrocampista.


Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la Roma starebbe valutando la posizione del giocatore anche in funzione delle esigenze legate al Fair Play Finanziario. Il club capitolino dovrà infatti completare alcune operazioni in uscita entro il 30 giugno e Romano potrebbe rappresentare una delle pedine utili per generare una plusvalenza. La valutazione del calciatore si aggirerebbe tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

Parallelamente il direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare sugli obiettivi ritenuti prioritari per la costruzione della nuova rosa di Filippo Inzaghi. In difesa resta sempre attuale il nome di Tommaso Cassandro, mentre per il centrocampo continuano a essere monitorate le piste che portano a Marius Marin, in scadenza con il Pisa, e a Simone Trimboli del Mantova.

Sul fronte delle uscite, invece, potrebbe essere arrivato il momento dell’addio per Aljosa Vasic. Il centrocampista serbo è seguito con attenzione dall’Avellino, società che potrebbe offrirgli maggiore continuità rispetto a quella trovata nelle ultime stagioni in maglia rosanero.

La situazione resta in evoluzione, ma il Palermo continua a muoversi tra profili di prospettiva e giocatori già pronti per affrontare una stagione che avrà come obiettivo dichiarato la promozione in Serie A.

Altre notizie

dany mota

Giornale di Sicilia: “Palermo, servono più gol oltre Pohjanpalo. Moreo, Dany Mota e Rui Modesto nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
Roberto Mancini (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Corriere dello Sport: “Mancini lascia l’Al-Sadd ed è pronto a tornare in azzurro. Genoa, Baldanzi resta”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (104) gomes

Corriere dello Sport: “Avellino su Vasic e Gomes, il Catanzaro blinda Polito fino al 2028”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Corriere dello Sport: “Palermo su Romano della Roma. Il 18 luglio test contro l’Ingolstadt”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
palermo empoli 3-2 (99) le douaron

Corriere dello Sport: “Le Douaron in bilico, il Palermo cerca più gol. Moreo resta nei radar”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
in-prova-il-mediano-svizzero-bega-un-deja-vu-dopo-la-favola-di-girma

Hellas Verona, nel mirino lo svizzero Bega

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
f2f617adfe4fdb5f8b8d4a649e516edb-67186-oooz0000

Due club di Serie B su Schirone del Pineto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Tomasevic-Bologna-Primavera

Mantova, il ds Brutti vicino ad un triplo colpo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Paulo Dybala futuro incerto (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Ex rosa, Dybala sul suo futuro: «Tutte le squadre sono un’opzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
sito-e1781356880510

Modena, UFFICIALE: Galloppa è il nuovo allenatore del club

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (42) vasic

Da Avellino: “Gli Irpini puntano forte su Vasic: contatti già avviati con il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
0DAD67870D2A12587B6058926E63136E

Palermo, amichevole estiva ufficiale: il 18 luglio test contro l’Ingolstadt in Val Gardena

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026

Ultimissime

palermo pescara 5-0 (157) vasic pierozzi

Giornale di Sicilia: “Palermo, spunta Romano della Roma. Vasic può partire”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
dany mota

Giornale di Sicilia: “Palermo, servono più gol oltre Pohjanpalo. Moreo, Dany Mota e Rui Modesto nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
Roberto Mancini (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Corriere dello Sport: “Mancini lascia l’Al-Sadd ed è pronto a tornare in azzurro. Genoa, Baldanzi resta”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (104) gomes

Corriere dello Sport: “Avellino su Vasic e Gomes, il Catanzaro blinda Polito fino al 2028”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Corriere dello Sport: “Palermo su Romano della Roma. Il 18 luglio test contro l’Ingolstadt”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026