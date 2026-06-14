Gazzetta dello Sport: “Sampdoria, duello Possanzini-Pecchia. Catanzaro, Polito rinnova fino al 2028”

La nuova Sampdoria prende forma e la scelta dell’allenatore entra nella fase decisiva. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di Filippo Grimaldi, il casting blucerchiato si è ormai ristretto a due nomi: Davide Possanzini e Fabio Pecchia.

L’ex tecnico del Mantova sembrava a un passo dall’accordo dopo i contatti positivi delle scorse settimane, ma nelle ultime ore ha preso quota la candidatura di Pecchia, reduce dall’esperienza al Parma e specialista nelle promozioni in Serie A. Sullo sfondo restano più defilate le piste straniere che portavano all’inglese Ryan Mason e al danese Bo Eriksen.





La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni. Il nuovo direttore sportivo Americo Branco, ufficializzato recentemente, avrà un ruolo centrale nella scelta insieme al direttore tecnico Lorenzo Ariaudo. La Sampdoria vuole arrivare al raduno di luglio con la guida tecnica già definita per programmare il mercato e costruire una squadra capace di lottare per il ritorno in Serie A.

Sul fronte rosa, i blucerchiati lavorano al riscatto di Tjas Begic, mentre appare più complicata la permanenza di Nicholas Pierini, destinato a rientrare al Sassuolo.

Catanzaro, Polito rinnova fino al 2028

Novità importanti anche in casa Catanzaro. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il presidente Floriano Noto e il direttore sportivo Ciro Polito hanno trovato l’intesa per proseguire insieme.

Il dirigente ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2028 e ora potrà concentrarsi sulla scelta del nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Alberto Aquilani.

Cremonese, fiducia a Giampaolo

Arriva la conferma ufficiale anche per Marco Giampaolo. Dopo il confronto con il neo direttore sportivo Christian Botturi, la Cremonese ha deciso di proseguire il rapporto con il tecnico abruzzese.

La società grigiorossa punta su un progetto basato sulla valorizzazione dei giovani e Giampaolo ha condiviso la linea tecnica proposta dalla dirigenza, scegliendo così di restare in Serie B per tentare l’immediato ritorno nella massima categoria.

Ufficiali Galloppa e Calabro

Si completa il quadro delle panchine con due ufficialità attese.

Daniele Galloppa è il nuovo allenatore del Modena. L’ex tecnico della Fiorentina Primavera ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Antonio Calabro è invece il nuovo allenatore del Padova. L’annuncio è arrivato nel giorno di Sant’Antonio, una coincidenza fortemente voluta dal club biancoscudato. Per lui contratto fino al 2028.

Le altre panchine

Restano ancora diversi tasselli da sistemare in Serie B. Il Pisa attende la definizione della situazione contrattuale di Paolo Bianco con il Monza, mentre il Verona continua a lavorare per il ritorno di Marco Baroni dopo aver blindato il direttore sportivo Sean Sogliano.

A Cesena Guido Pagliuca resta il principale candidato per il dopo Ashley Cole, mentre il Südtirol è vicino a Giorgio Gorgone, che ritroverebbe Matteo Lovisa, prossimo nuovo direttore sportivo del club altoatesino.

Situazioni ancora in evoluzione, infine, per Empoli e Juve Stabia, che non hanno ancora sciolto i nodi relativi alla guida tecnica.