Monza, paura all’U-Power Stadium: il maltempo abbatte un maxischermo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
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Momenti di apprensione a Monza a causa della violenta ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito la Lombardia. Come riportato da Monza Today, il forte vento e l’intenso acquazzone abbattutisi sulla città brianzola hanno provocato il crollo di un maxischermo all’interno dell’U-Power Stadium.

La struttura è stata divelta dalle raffiche che hanno interessato l’impianto sportivo, finendo a terra all’interno dello stadio. Fortunatamente, al momento dell’accaduto non erano presenti persone nell’impianto e il cedimento non ha provocato feriti.


Una tragedia soltanto sfiorata, considerando le dimensioni della struttura coinvolta e la violenza del maltempo che sta interessando diverse zone della regione.

Nelle prossime ore saranno effettuate tutte le verifiche necessarie per valutare eventuali danni all’impianto e programmare gli interventi di ripristino. Resta comunque il grande spavento per quanto accaduto all’U-Power Stadium, simbolo del calcio monzese.

L’episodio testimonia ancora una volta la forza dell’ondata di maltempo che sta interessando la Lombardia, causando disagi e danni in diverse aree del territorio.

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