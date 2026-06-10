Corriere dello Sport: “Atalanta su Jashari, Como vicino a Kaiki. Liberali conteso da quattro club”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
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L’Atalanta guarda al futuro e si prepara a intervenire sul mercato per non farsi trovare impreparata in caso di addio di Ederson. Come raccontano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il profilo individuato per il centrocampo porta ad Ardon Jashari, talento svizzero del Milan che gode della piena stima di Cristiano Giuntoli.

Secondo Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il dirigente nerazzurro vorrebbe replicare un’operazione simile a quella che portò Charles De Ketelaere a Bergamo. Jashari, apprezzato anche dal Como, preferirebbe restare a Milano, ma l’Atalanta è pronta a farsi avanti con decisione non appena sarà definito il nuovo assetto dirigenziale rossonero.


Restando in casa nerazzurra, il Corriere dello Sport riferisce che De Ketelaere ha ricevuto alcune manifestazioni d’interesse dalla Premier League. La valutazione dell’attaccante belga si aggira intorno ai 50 milioni di euro, ma lo stesso giocatore ha allontanato le voci di mercato dal ritiro della propria Nazionale. Parallelamente, l’Atalanta continua a seguire Nicolò Savona, ex Juventus oggi al Nottingham Forest, individuato come possibile sostituto di Marco Palestra.

Sul fronte Como, Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport evidenziano come siano giorni decisivi per l’arrivo di Kaiki. Il terzino brasiliano era stato vicinissimo ai lariani già nello scorso mercato invernale e adesso il club di Cesc Fabregas ha accelerato per chiudere l’operazione sulla base di circa 14 milioni di euro più un milione di bonus.

In Premier League, invece, il Bournemouth continua a guardare con attenzione al mercato italiano. Il Corriere dello Sport spiega che il club inglese è alla ricerca di un difensore centrale già pronto per il salto in Premier. Per questo motivo Tarik Muharemovic del Sassuolo appare più defilato rispetto ad altri profili. In cima alle preferenze ci sono Jhon Lucumi del Bologna ed Evan N’Dicka della Roma, anche se per quest’ultimo andrebbero valutati attentamente i costi dell’operazione.

Movimenti importanti anche in casa Venezia. Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport raccontano che il club lagunare, tornato in Serie A, è pronto a rinnovare profondamente il reparto offensivo. I nomi monitorati sono quelli di Gift Orban e Albion Rrahmani, mentre è arrivata la conferma ufficiale del rinnovo di Giovanni Stroppa fino al 2029.

Capitolo Verona: Sean Sogliano ha scelto di proseguire la propria avventura con l’Hellas, respingendo la proposta del Lecce e accettando il rinnovo offerto dal club scaligero. Manca soltanto l’ufficialità. In Salento, a questo punto, prende quota la soluzione interna rappresentata da Stefano Trinchera.

Per quanto riguarda il mercato dei giovani, il Corriere dello Sport segnala che Vasilije Adzic lascerà la Juventus e il suo nome è stato proposto a diverse società di Serie A, tra cui Lecce, Sassuolo, Como e Frosinone.

Grande attenzione anche attorno a Mattia Liberali. Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport rivelano che il Sassuolo, su indicazione di Alberto Aquilani, ha inserito il trequartista del Catanzaro tra i principali obiettivi. Sul talento classe 2006 esiste una clausola da 6 milioni di euro, suddivisa al 50% tra Milan e Catanzaro. Oltre ai neroverdi, seguono il giocatore anche Como, Cagliari e Bologna.

Infine, il Parma continua a lavorare per trattenere Gabriel Strefezza, considerato una pedina fondamentale nel progetto tecnico dei ducali in vista della prossima stagione.

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