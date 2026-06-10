Corriere dello Sport: “Nesta riparte da Avellino, Artistico primo obiettivo. Catanzaro, Bignotti nuovo dg e Polito verso la conferma”

L’Avellino accelera la programmazione della nuova stagione e lo fa partendo dal suo nuovo allenatore. Come racconta il Corriere dello Sport, Alessandro Nesta ha già indicato le priorità per rinforzare la rosa biancoverde e in cima alla lista dei desideri c’è un nuovo attaccante.

Secondo il Corriere dello Sport, il primo nome è quello di Gabriele Artistico, attaccante classe 2002 di proprietà della Lazio e reduce da una stagione positiva con la maglia dello Spezia, impreziosita da 11 reti. Il direttore sportivo Mario Aiello ha già incontrato a Roma sia i dirigenti biancocelesti sia l’entourage del giocatore per provare a dare una svolta alla trattativa. La concorrenza resta elevata, ma l’Avellino vuole giocarsi le proprie carte.





Tra le alternative monitorate dal club irpino figura anche Emanuele Pecorino. Il futuro dell’attaccante dipenderà dalle decisioni del Südtirol e della Juventus, che mantiene un diritto di controriscatto. Restano inoltre intensi i contatti con il club bianconero per Alessandro Pietrelli: l’Avellino è pronto a mettere sul tavolo un contratto quadriennale per chiudere l’operazione.

Per la corsia difensiva piace invece Tommaso Corazza, esterno di proprietà del Bologna che nell’ultima stagione ha vestito le maglie di Pescara e Cesena.

L’entusiasmo attorno a Nesta è già palpabile. L’ex campione del mondo è arrivato in città, ha firmato il contratto biennale che lo legherà all’Avellino fino al 30 giugno 2028 e oggi sarà presentato ufficialmente allo stadio Partenio-Lombardi. Ai primi tifosi incontrati all’esterno dell’hotel che lo ospita, Nesta ha dichiarato: «Grazie del benvenuto. Mi hanno parlato molto bene di Avellino, sono davvero molto contento di essere in una piazza così calorosa. È stata una scelta non banale».

L’allenatore ha poi aggiunto: «Nella mia vita le aspettative sono sempre state alte e ho sempre cercato di vincere ovunque sono stato. Anche qui ci proveremo. Poi vedremo come andrà a finire».

Intanto il Corriere dello Sport segnala anche importanti novità in casa Catanzaro. Il club giallorosso ha ufficializzato la separazione dal direttore generale Paolo Morganti, ringraziandolo per il contributo fornito nelle ultime due stagioni.

Contestualmente è stato annunciato Nicola Bignotti come nuovo direttore generale. Il dirigente porta in dote una lunga esperienza maturata tra Italia e Svizzera, con incarichi ricoperti all’Albinoleffe, al Genoa, al Lugano, al Pavia, al Chiasso e allo Yverdon Sport.

Sul fronte sportivo è atteso nelle prossime ore l’incontro tra il presidente Floriano Noto e il direttore sportivo Ciro Polito. Le parti sono orientate a proseguire insieme dopo il percorso che ha portato il Catanzaro fino alla finale playoff. Sul tavolo ci saranno sia il prolungamento del rapporto sia il budget da destinare alla costruzione della squadra.

Con Alberto Aquilani destinato al Sassuolo, il Catanzaro dovrà inoltre individuare il nuovo allenatore. Tra i nomi maggiormente accostati alla panchina giallorossa figurano Davide Possanzini e Guido Pagliuca, ma ogni decisione verrà presa soltanto dopo il confronto tra Noto e Polito.

Tra le altre operazioni segnalate dal Corriere dello Sport, Antonio Calabro ha risolto il contratto con la Carrarese ed è pronto a diventare il nuovo allenatore del Padova con un accordo biennale. Il Mantova, dopo aver definito l’arrivo di Ettore Gliozzi, segue gli esterni Davide De Battisti e Suf Podgoreanu, mentre sfida l’Arezzo per il giovane difensore montenegrino Bodin Tomasevic.

Il Cesena, infine, ha presentato il nuovo direttore sportivo Andrea Mancini, orientato a ripartire da due elementi chiave come Tommaso Berti e Cristian Shpendi. In casa Sampdoria resta invece monitorato il profilo del giovane attaccante ungherese Mate Denes Kiss.