Giornale di Sicilia: “Palermo, spunta Moreo. Inzaghi ritroverebbe uno dei protagonisti della promozione del Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
pisa palermo brunori moreo

Stefano Moreo torna a essere un nome caldo per il mercato del Palermo. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’attaccante del Pisa figura tra i profili offensivi seguiti con attenzione dalla dirigenza rosanero, impegnata a costruire una squadra sempre più funzionale alle idee di Filippo Inzaghi.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno degli aspetti che rendono Moreo particolarmente interessante è la sua duttilità tattica. L’attaccante classe 1993 può infatti ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, agendo da centravanti, seconda punta o esterno in un tridente offensivo. Una caratteristica che si sposa perfettamente con la volontà del Palermo di costruire una rosa versatile e ricca di soluzioni.


L’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea inoltre il forte legame tra il giocatore e Filippo Inzaghi. I due hanno già lavorato insieme a Venezia, Brescia e Pisa, dove nella scorsa stagione hanno conquistato la promozione in Serie A. Moreo è considerato uno degli uomini di fiducia del tecnico e le sue qualità di sacrificio, intensità e disponibilità al lavoro senza palla rappresentano caratteristiche particolarmente apprezzate dall’allenatore rosanero.

Nell’ultima stagione, come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il numero 32 del Pisa ha collezionato 37 presenze, 7 gol e un assist, confermandosi uno degli elementi più affidabili della formazione nerazzurra. A rendere l’operazione potenzialmente percorribile contribuisce anche la situazione contrattuale del giocatore, legato al Pisa fino al giugno del 2027.

Non mancano però gli ostacoli. I rapporti tra Palermo e Pisa si sono raffreddati dopo il mancato trasferimento di Tramoni durante il mercato di gennaio e questo potrebbe rappresentare un elemento da tenere in considerazione nell’eventuale sviluppo della trattativa.

C’è poi anche una valutazione tecnica da fare. Nel reparto offensivo il Palermo dispone già di diversi interpreti come Gyasi, Johnsen e soprattutto Le Douaron, giocatore che per caratteristiche ricorda molto Moreo. La dirigenza dovrà quindi capire se l’investimento possa realmente garantire un valore aggiunto all’organico.

Parallelamente restano aperte anche altre piste per il reparto avanzato. Marras, Bragantini e Almqvist continuano a essere monitorati con attenzione, mentre il nome di Simone Trimboli del Mantova resta tra quelli maggiormente apprezzati dalla dirigenza rosanero.

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra i profili seguiti figurano anche Estevez del Parma e Marin del Pisa, entrambi in scadenza di contratto e considerati possibili opportunità di mercato in vista della prossima stagione.

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