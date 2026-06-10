Di Marzio: “Bianco lascia il Monza, il Pisa pronto ad affidargli la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Paolo Bianco è pronto a salutare il Monza. Dopo aver riportato i brianzoli in Serie A al termine di una stagione vincente, l’allenatore avrebbe deciso di interrompere il proprio percorso con il club lombardo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la separazione sarebbe frutto di una scelta dello stesso tecnico, destinato ora ad aprire un nuovo capitolo della propria carriera.


Sullo sfondo c’è infatti il Pisa, che avrebbe individuato proprio in Bianco il profilo ideale per guidare la squadra nella prossima stagione. Il club nerazzurro, dopo l’addio a Oscar Hiljemark, è alla ricerca di un allenatore capace di rilanciare immediatamente le proprie ambizioni e avrebbe già ottenuto la disponibilità dell’ex tecnico del Monza.

Per Bianco si profila dunque una nuova sfida: provare a riportare il Pisa in Serie A dopo la retrocessione, replicando quanto fatto negli ultimi mesi sulla panchina brianzola.

L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma la strada sembra ormai tracciata.

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