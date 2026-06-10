Juve Stabia salva, via libera del Tribunale: Guerri acquisisce il club e garantisce l’iscrizione alla Serie B

La Juve Stabia può guardare al futuro con maggiore serenità. È arrivato infatti il via libera definitivo del Tribunale di Napoli, con il parere favorevole della Direzione Distrettuale Antimafia, all’acquisizione delle quote societarie da parte della Domus Srl dell’imprenditore Alfredo Guerri, operazione che garantisce la continuità del club gialloblù e la partecipazione al prossimo campionato di Serie B.

La svolta è maturata nella mattinata di oggi durante l’udienza tenutasi presso il Tribunale di Napoli. Determinante la proposta presentata da Guerri, che ha provveduto a soddisfare integralmente la ricapitalizzazione da 6,9 milioni di euro richiesta dagli amministratori giudiziari per assicurare la stabilità economica della società.





Con il completamento dell’operazione, la Juve Stabia ha immediatamente avviato le procedure necessarie per formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato cadetto entro la scadenza fissata per il 16 giugno. Gli uffici del club sono già al lavoro per completare tutta la documentazione richiesta dalla Lega.

Nel comunicato ufficiale diffuso dalla società si legge che all’udienza hanno preso parte il Sostituto Procuratore Nazionale Antonello Ardituro, il Sostituto Procuratore della DDA Francesco De Falco, i legali di Francesco Agnello e Alfredo Guerri, presente in rappresentanza della Domus Srl insieme al proprio legale.

Durante l’incontro, Guerri ha presentato una proposta vincolante finalizzata all’attuazione della ricapitalizzazione deliberata dagli amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara il 1° giugno scorso, passaggio considerato fondamentale per garantire la continuità aziendale del club.

La Juve Stabia ha inoltre rivolto un ringraziamento alla dottoressa Nunzia Brancati, al Questore Riccardo Buonomo e a tutte le figure che hanno contribuito alla salvaguardia della società in uno dei momenti più delicati della sua storia recente.

Per i tifosi stabiesi si chiude così una lunga fase di incertezza e preoccupazione. Adesso il club può concentrarsi sulla programmazione della prossima stagione, con la certezza di poter prendere parte al campionato di Serie B.