Arezzo, contatti con l’Udinese per Nunziante

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
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Dopo la storica promozione in Serie B, l’Arezzo sta programmando il con attenzione il futuro, muovendosi sul calciomercato alla ricerca di un portiere che possa rinforzare il reparto.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, dopo che la forte concorrenza di Sampdoria e Avellino ha reso l’operazione per Tommaso Martinelli complicata, i toscani hanno spostato la loro attenzione su Alessandro Nunziante, estremo difensore classe 2007 di proprietà dell’Udinese.


Il ds Cutolo ha già avviato i primi contatti con i bianconeri per provare a definire l’operazione. Al momento Nunziante sembra essere il profilo numero uno per la porta amaranto, con sviluppi che sono attesi nelle prossime settimane

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