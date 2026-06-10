Atalanta, fatta per Ljubo Puljic dal Bayern Monaco
In vista della prossima stagione, l’Atalanta inizia muoversi sul mercato per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i nerazzurri starebbero chiudendo in queste ore un acquisto dal Bayern Monaco.
Si tratta di Ljubo Puljic, difensore centrale croato classe 2007. L’accordo tra le due squadre è in dirittura di arrivo per un trasferimento a Bergamo a titolo definitivo. Puljic in questa stagione ha collezionato 18 presenza con le giovanili del Bayern Monaco, mettendo a segno un gol. Per lui pronto un contratto quadriennale con opzione di un anno di prolungamento.