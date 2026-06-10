Atalanta, fatta per Ljubo Puljic dal Bayern Monaco

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
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In vista della prossima stagione, l’Atalanta inizia muoversi sul mercato per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i nerazzurri starebbero chiudendo in queste ore un acquisto dal Bayern Monaco.

Si tratta di Ljubo Puljic, difensore centrale croato classe 2007. L’accordo tra le due squadre è in dirittura di arrivo per un trasferimento a Bergamo a titolo definitivo. Puljic in questa stagione ha collezionato 18 presenza con le giovanili del Bayern Monaco, mettendo a segno un gol. Per lui pronto un contratto quadriennale con opzione di un anno di prolungamento.


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