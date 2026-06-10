Avellino, D’Agostino: «Nesta un professionista esemplare. Allestiremo una rosa importante per vincere»

A margine della presentazione di Alessandro Nesta come nuovo allenatore dell’Avellino, è intervenuto in conferenza stampa il presidente dei biancoverdi, Angelo D’Agostino, spendendo grandi elogi per il tecnico e parlando degli obiettivi del club per questa stagione.

«Siamo orgogliosi di aver annunciato un campione del Mondo come Nesta, siamo certi che possiamo continuare un ottimo lavoro – ha dichiarato D’Agostino -. Ringrazio voi giornalisti che ci avete supportato sempre e continuerete a farlo anche per la prossima stagione»





E su Nesta, il numero uno del club aggiunge: «Presentiamo un professionista esemplare, un nome che conoscete tutti, ma sicuramente da allenatore ci tiene a far bene. E’ giusto scindere il calciatore dall’allenatore, siamo certi di aver portato ad Avellino un professionista esemplare»

D’Agostino ha poi commentato la situazione stadio e centro sportivo: «Abbiamo già parlato con il sindaco Pizza, stiamo aspettando che si componga la giunta per parlare di concreto sullo stadio e continuare i discorsi. Mi ha dato massima disponibilità per qualsiasi cosa, dobbiamo solo aspettare la composizione della giunta. Siamo pronti per i lavori a Montefalcione, credo che a settembre possano partire»

Infine, sugli obiettivi del club: «Come ha detto il mister è un campionato di crescita. Un obiettivo importante, fare un passo alla volta. Il mister ha detto bene, l’anno scorso avevamo l’entusiasmo della promozione, quest’anno è più più difficile. Noi cercheremo di allestire una rosa importante, scenderemo in campo per vincere. Ma per vincere lo si fa insieme»