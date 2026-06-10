Parma, Strefezza ha convinto tutti: primi contatti per riportare il brasiliano in Emilia

Gabriel Strefezza potrebbe continuare la sua avventura al Parma anche nella prossima stagione. Dopo l’impatto positivo avuto nei mesi trascorsi in Emilia, il club gialloblù sta infatti valutando concretamente la possibilità di riportare il fantasista brasiliano alla corte di Carlos Cuesta.

Arrivato a Parma negli ultimi giorni del mercato invernale, Strefezza si è ritagliato rapidamente un ruolo importante nello scacchiere tattico della formazione emiliana. Nel girone di ritorno il classe 1997 ha collezionato 14 presenze, impreziosite da 2 gol e 2 assist, contribuendo in maniera significativa al percorso della squadra.





Lo stesso giocatore aveva recentemente spiegato le ragioni della scelta di trasferirsi in Emilia: «Quando è arrivata la chiamata del Parma ho accettato subito. Avevo bisogno di giocare con continuità e questa esperienza è stata molto positiva per me».

Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, il futuro del brasiliano resta però legato all’Olympiacos, club che la scorsa estate lo aveva acquistato dal Como per circa 8 milioni di euro. In Grecia, nonostante alcune apparizioni di prestigio anche in Champions League, Strefezza non è riuscito a trovare la continuità desiderata, finendo spesso per partire dalla panchina.

A Parma, invece, il fantasista ha ritrovato centralità e fiducia, elementi che potrebbero favorire una nuova operazione di mercato tra le parti. Secondo TuttoMercatoWeb.com, la società ducale ha già manifestato la volontà di riportare il giocatore in Emilia e sarebbero stati avviati i primi contatti per valutare la fattibilità dell’affare.

Resta da capire la formula dell’eventuale trasferimento. Al momento non sono stati definiti i dettagli dell’operazione e si dovrà valutare se procedere con un nuovo prestito oppure impostare una trattativa a titolo definitivo con l’Olympiacos.

Una certezza, però, emerge chiaramente: il Parma ha apprezzato il rendimento di Strefezza e farà il possibile per metterlo nuovamente a disposizione di Carlos Cuesta nella stagione che sta per cominciare.