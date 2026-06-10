Parma, Strefezza ha convinto tutti: primi contatti per riportare il brasiliano in Emilia

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
08ab02eff80b3ad037260bdc2e0fc98a-33207-oooz0000

Gabriel Strefezza potrebbe continuare la sua avventura al Parma anche nella prossima stagione. Dopo l’impatto positivo avuto nei mesi trascorsi in Emilia, il club gialloblù sta infatti valutando concretamente la possibilità di riportare il fantasista brasiliano alla corte di Carlos Cuesta.

Arrivato a Parma negli ultimi giorni del mercato invernale, Strefezza si è ritagliato rapidamente un ruolo importante nello scacchiere tattico della formazione emiliana. Nel girone di ritorno il classe 1997 ha collezionato 14 presenze, impreziosite da 2 gol e 2 assist, contribuendo in maniera significativa al percorso della squadra.


Lo stesso giocatore aveva recentemente spiegato le ragioni della scelta di trasferirsi in Emilia: «Quando è arrivata la chiamata del Parma ho accettato subito. Avevo bisogno di giocare con continuità e questa esperienza è stata molto positiva per me».

Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, il futuro del brasiliano resta però legato all’Olympiacos, club che la scorsa estate lo aveva acquistato dal Como per circa 8 milioni di euro. In Grecia, nonostante alcune apparizioni di prestigio anche in Champions League, Strefezza non è riuscito a trovare la continuità desiderata, finendo spesso per partire dalla panchina.

A Parma, invece, il fantasista ha ritrovato centralità e fiducia, elementi che potrebbero favorire una nuova operazione di mercato tra le parti. Secondo TuttoMercatoWeb.com, la società ducale ha già manifestato la volontà di riportare il giocatore in Emilia e sarebbero stati avviati i primi contatti per valutare la fattibilità dell’affare.

Resta da capire la formula dell’eventuale trasferimento. Al momento non sono stati definiti i dettagli dell’operazione e si dovrà valutare se procedere con un nuovo prestito oppure impostare una trattativa a titolo definitivo con l’Olympiacos.

Una certezza, però, emerge chiaramente: il Parma ha apprezzato il rendimento di Strefezza e farà il possibile per metterlo nuovamente a disposizione di Carlos Cuesta nella stagione che sta per cominciare.

Altre notizie

palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, il futuro di Bianco è in bilico: il Pisa avvia i primi contatti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (35) liberali

Sky Sport: “Anche la Juventus su Liberali”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Palermo Spezia 1-0 (79) aurelio le douaron

Spezia, Aurelio uomo mercato: il Modena accelera, triennale sul tavolo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
infortunio-aebischer-massima-cautela-cosi-si-allontana-il-suo-ritorno-a-bologna

Pisa, Aebischer verso l’addio: «Voglio giocare in uno dei cinque principali campionati europei»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
IMG_3188.JPG

Sampdoria, Begic resta la priorità: spunta anche Marras

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
adorante

Tuttosport: “Adorante non teme il confronto: «Pohjanpalo? Darò tutto per il Venezia». Poi il sogno Nazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Possanzini-Davide-allenatore-del-Mantova_5_2820689 (3)

Tuttosport: “Possanzini per la Cremonese? Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Gazzetta dello Sport: “Panchine e dirigenti, settimana decisiva in Serie B: Calabro al Padova, Lovisa verso il Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
211708657-67421d7c-cc48-4dbe-a379-4999c0c122cf

Coda, addio alla Samp: «Se gioco per la A arrivo a 160 gol. Record? Pohjanpalo…»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
pisa-tramoni-imago-gpo-interna-1

Repubblica: “Palermo, rivoluzione offensiva per Inzaghi. Tramoni torna d’attualità, Moreo e Sanabria tra le opzioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (94) rinaudo

Giornale di Sicilia: “Rinaudo promuove Trimboli e incorona il Palermo: «Con Inzaghi la scelta giusta, la Serie A è nel destino dei rosanero»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (102) osti ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, il puzzle difesa adesso va completato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026

Ultimissime

08ab02eff80b3ad037260bdc2e0fc98a-33207-oooz0000

Parma, Strefezza ha convinto tutti: primi contatti per riportare il brasiliano in Emilia

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, il futuro di Bianco è in bilico: il Pisa avvia i primi contatti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (35) liberali

Sky Sport: “Anche la Juventus su Liberali”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Palermo Spezia 1-0 (79) aurelio le douaron

Spezia, Aurelio uomo mercato: il Modena accelera, triennale sul tavolo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Screenshot 2026-06-10 123546

Avellino, Nesta si presenta: «Ho voglia di rivalsa. Qui per costruire qualcosa di importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026