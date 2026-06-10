Monza, il futuro di Bianco è in bilico: il Pisa avvia i primi contatti

Paolo Bianco e il Monza potrebbero separarsi a sorpresa nelle prossime ore. Dopo i segnali di distensione emersi nei giorni scorsi e l’apparente volontà di proseguire insieme dopo la promozione in Serie A, il rapporto tra il tecnico e il club brianzolo sarebbe tornato in discussione.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, alla base delle nuove riflessioni ci sarebbero alcune divergenze di vedute tra l’allenatore e la società, in particolare sulle strategie future e sulla costruzione della rosa chiamata ad affrontare il prossimo campionato di Serie A.





Bianco, protagonista della cavalcata che ha riportato il Monza nella massima serie dopo una sola stagione di Serie B, starebbe valutando attentamente il proprio futuro. Le parti sono attese da nuovi confronti nelle prossime ore, ma l’ipotesi di una separazione appare al momento sempre più concreta.

Nel frattempo, come evidenzia TuttoMercatoWeb.com, sullo sfondo si muove il Pisa. Il club toscano, reduce dalla retrocessione in Serie B e alla ricerca dell’erede di Oscar Hiljemark, avrebbe già avviato contatti con l’allenatore pugliese.

L’eventuale approdo di Bianco sulla panchina nerazzurra lo porterebbe a ritrovare una sfida simile a quella affrontata un anno fa a Monza: costruire un progetto vincente con l’obiettivo di riportare immediatamente la squadra in Serie A.

Le prossime ore potrebbero dunque risultare decisive sia per il futuro del Monza sia per quello del Pisa, con Paolo Bianco al centro di uno degli intrecci più interessanti del mercato degli allenatori.