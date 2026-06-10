Sky Sport: “Anche la Juventus su Liberali”

Il Catanzaro continua a programmare il futuro in vista della prossima stagione di Serie B, mentre la dirigenza è al lavoro anche sul fronte mercato. Nel frattempo, cresce l’interesse attorno a Mattia Liberali, giovane trequartista classe 2007 che si è messo in luce con un’ottima stagione in maglia giallorossa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra i club che stanno monitorando il talento dei calabresi ci sarebbe anche la Juventus, pronta a inserirsi nella corsa al giocatore. Sul fantasista, accostato negli scorsi giorni anche al Palermo, non mancano le pretendenti: Como, Bologna, Cagliari e Sassuolo starebbero valutando la possibilità di affondare il colpo. La situazione resta in continua evoluzione.



