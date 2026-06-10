Spezia, Aurelio uomo mercato: il Modena accelera, triennale sul tavolo

Giuseppe Aurelio si conferma uno dei profili più richiesti del mercato estivo dello Spezia. Dopo una stagione da protagonista, impreziosita da 7 gol e 3 assist in 35 presenze, l’esterno mancino è finito nel mirino di numerosi club tra Serie B e Serie A.

Il classe 2000, vice capocannoniere delle Aquile nonostante il ruolo di esterno basso, rappresenta uno dei pezzi più pregiati della rosa ligure e potrebbe diventare uno dei nomi caldi delle prossime settimane.





Secondo quanto riportato da Armando Napoletano su Il Secolo XIX, il Modena avrebbe avviato i primi contatti con la StarPlayerGroup, agenzia che cura gli interessi del calciatore. Il club emiliano starebbe lavorando per anticipare la concorrenza, mettendo sul tavolo una proposta di contratto triennale.

Lo Spezia valuta Aurelio circa un milione di euro. Una cifra che consentirebbe al club ligure di realizzare una significativa plusvalenza dopo aver riscattato il giocatore dal Palermo per circa 400 mila euro la scorsa estate, al termine della stagione disputata in prestito.

Come evidenziato da Armando Napoletano su Il Secolo XIX, resta ampia la concorrenza per il laterale mancino. Sul giocatore hanno infatti effettuato valutazioni anche Verona, Genoa e Venezia, mentre appare in calo la pista estera che portava ai polacchi del Lech Poznan.

La volontà del calciatore potrebbe avere un peso importante nella scelta finale. Sempre secondo Il Secolo XIX, Aurelio gradirebbe infatti proseguire la propria carriera in Italia, scenario che favorirebbe le società interessate tra Serie A e Serie B.

Il futuro dell’ex Palermo resta dunque tutto da scrivere, ma una certezza c’è: dopo l’annata da record vissuta con la maglia dello Spezia, Giuseppe Aurelio è diventato uno dei nomi più appetiti del mercato.