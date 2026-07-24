UFFICIALE: Andrea Bozzolan è un nuovo calciatore del Palermo

Adesso è arrivata anche l’ufficialità. Andrea Bozzolan è un nuovo giocatore del Palermo. Il club rosanero ha annunciato l’acquisto del terzino sinistro dall’AC Reggiana.

Il classe 2002 si trasferisce in Sicilia a titolo temporaneo e rappresenta il quinto innesto della sessione estiva di mercato del Palermo, andando a rinforzare la corsia mancina a disposizione di Filippo Inzaghi.





Questo il comunicato diffuso dalla società rosanero:

«Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’AC Reggiana le prestazioni sportive di Andrea Bozzolan.

Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo.

Ad Andrea il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

Bozzolan, cresciuto nel settore giovanile del Milan, arriva dopo l’esperienza con la Reggiana ed è pronto a mettersi subito a disposizione di Inzaghi nel ritiro di Santa Cristina Val Gardena.