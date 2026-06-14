Verona, il Torino insiste: oltre a Montipò piace anche l’esterno Belghali

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Veronas goalkeeper Lorenzo Montipo during the Serie A soccer match between Hellas Verona and Roma at the Bentegodi Stadium in Verona, north west Italy - Sunday , May 24 , 2026. Sport - Soccer . (Photo by Paola Garbuio/Lapresse)

Il mercato del Verona entra nel vivo dopo la retrocessione in Serie B, con diversi pezzi pregiati destinati a restare in Serie A. Tra i club più attivi sulle tracce dei giocatori scaligeri c’è il Torino, che sta monitorando con grande attenzione più profili della rosa gialloblù.

Dopo aver mostrato interesse per il portiere Lorenzo Montipò, il club granata avrebbe infatti avviato i primi contatti anche per Rafik Belghali, esterno attualmente in forza al Verona e impegnato in questi giorni con la Nazionale algerina.

Secondo quanto riportato da L’Arena, il Torino avrebbe intensificato il proprio pressing sul giocatore, considerato un profilo utile per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. La situazione, però, resta in fase interlocutoria e legata anche all’evoluzione del Mondiale, dove Belghali è attualmente impegnato.


Solo al termine della competizione internazionale si potranno avere sviluppi più concreti, con il Verona che nel frattempo osserva l’interesse crescente dalla Serie A. Il club scaligero, retrocesso in cadetteria, dovrà inevitabilmente valutare le eventuali offerte in arrivo per i suoi giocatori più richiesti.

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